Бруклін Бекхем вирішив стати моделлю

Після невдалої кар’єри фотографа хлопець знайшов нову роботу

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін підписав договір з модельним агентством. Про це пише видання Daily Mail.

Мабуть, Бруклін Бекхем вирішив скористатися зі своїх природних зовнішніх даних та заробити на них. До того, ж прізвище Бекхемів вже багато значить на світовому ринку моди, тому знайти хороші кампанії буде не так важко.

Раніше 21-річний хлопець хотів стати фотографом, тому вступив до Нью-йоркського університету на курс фотографії. Він навіть зробив кампанію Burberry і книгу власних знімків. Але потім раптово покинув навчання. Офіційно інформацію про початок модельної кар’єри син Бекхемів не коментував.

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