Доктора Хто новорічний епізод 2020: дивитися офіційний трейлер

Американський телеканал BBC представив трейлер святкового епізоду серіалу «Доктор Хто».

Дивитися трейлер серіалу «Доктора Хто» новорічний епізод 2020:

Новорічно-різдвяний спецвипуск зосередиться на друзях Доктора, які живуть на Землі, поки сама Доктор Хто відсутня. У цей час на планету повертаються прибульці, яких влада хоче використати як нову зброю. Друзі намагаються попередити усіх про небезпеку, але їм не вірять. Коли ж інопланетяни починають готуватися до атаки, саме друзям Доктора Хто доведеться боротися з ними.

Головну роль Доктора Хто, як і попередніх двох сезонах, виконала Джоді Віттакер. Капітана Джека Гаркнесса зіграла Джон Барроумен. Також в серії з’явилися Кріс Нот, Гаррієт Волтер, Нейтан Стюарт-Джарретт та інші.

Серіал «Доктор Хто» був перезапущений у 2005 році. Останнім Доктором Хто була обрана Джоді Віттакер. Вона стала першою жінкою в ролі Доктора Хто за понад 50 років існування серіалу.

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