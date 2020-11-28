Cloudless презентували кліп на новий сингл «Думки»: Дивимось!

До речі, ексклюзивно першими новинку почули глядачі проекту «Супер Топ-модель по-українськи» у шостому випуску реаліті

Гурт із багатою музичною історією, який пережив у 2020 шалені творчі перипетії, після карантинної паузи повернувся з гучною прем’єрою синглу «Думки». Ще на початку року вони починали нову сторінку в історії гурту – із новим вокалістом Василем Демчуком та новим барабанщиком Олександром Ковачовим! І саме у такому оновленому складі презентують музичну новинку!

Хлопці вирішили подарувати фанам нову пісню «Думки» або Slow особливим чином: уперше композиція прозвучала у шостому випуску шоу «Супер Топ-модель по-українськи» 23 листопада, а вже 27 листопада з’явиться на всіх стрімінгових платформах у двох версіях — українській та англійській.

Музиканти недарма обрали для прем’єри саме «Супер Топ-модель по-українськи» — їм дуже близький головний меседж проєкту. Він — про соціальну відповідальність та небайдужість до актуальних проблем людства. Зі свого боку, головний режисер проєкту Тоня Чорнооченко прокоментувала, чому для шоу була обрана саме музика гурту Сloudless:

– В цьому сезоні «Супер Топ-модель по-українськи» ми приділяємо особливу увагу всьому українському. І я дуже рада, що ми співпрацюємо з гуртом Сloudless, який ділиться з нами своїми новинками. Посил та енергетика нового синглу чудово вплелися в канву наших подій та задали драйву».

Перша ластівка від Cloudless — двомовний сингл «Думки» або Slow. Так само як пісня має два варіанти, у двох варіаціях зняте й відео на неї. І якщо візуалізація україномовної «Думки» потішить глядачів естетично, то Slow має вразити їх відвертими кадрами.

– Жити в моменті й цінувати те, що в тебе є, це один з уроків, який ми засвоїли з початку пандемії. Участь у нацвідборі на Євробачення дало нам потужне прискорення, ми лізли зі шкіри геть, щоби відповідати тому, що відбувається. Та пандемія не те щоби зупинила рух — вона звела до мінімуму наші досягнення на початку року. Ми вирішили переключитися на більш спокійний режим і нікуди не рватися, що й відзначилося на нашому новому релізі. Сподіваюся, люди це відчують, — коментує засновник гурту Антон Панфілов.

Режисером нового відео Cloudless став молодий митець Олександр Євтушенко. У кліпі він розповідає історію дорослішання молодої дівчини, проілюструвавши п’ятнадцять років її життя. Цей шлях режисер зобразив одним днем від світанку до заходу сонця.

– Перипетії подій, котрі відбуваються з героїнею, змінюють її психологічно, роблячи сильнішою та стійкішою перед нашим світом. А злиття з природою дарує сили йти далі своїм шляхом. Не хотілося б одразу розкривати всі карти та розповідати про сенс, котрим я наділив деякі зі сцен, адже моя мета — дати можливість кожному глядачеві побачити в них щось особисте і трактувати по-своєму, — пояснює Олександр Євтушенко.

Фото: Євген Женніков, Аліна Горлінська