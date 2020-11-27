Меттью Перрі одружується з Моллі Гурвіц

Американський актор нарешті освідчився своїй дівчині

Зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга, нарешті одружується. 51-річний актор зробив пропозицію руки та серця своїй 29-річній коханій Моллі Гурвіц. Про це пише видання People.

Освідчитися своїй обраниці Меттью Перрі вирішив у доволі класичний спосіб, опустившись на одне коліно та поставивши головне запитання. На пропозицію Моллі Гурвіц відповіла згодою.

– Я вирішив побратися. На щастя, я зустрічаюся з найвеличнішою жінкою на планеті, прокоментував радісну подію Меттью Перрі.

Актор Меттью Перрі та літературна менеджерка та продюсерка Моллі Гурвіц почали зустрічатися два роки тому. Як запевняють джерела, саме дівчина підтримала зірку «Друзів» у непростий період боротьби з наркозалежністю та депресією.

Фото: Getty Images

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