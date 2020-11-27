Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСправжні мілашкі: Дженніфер Еністон показала нове фото зі своїм песиком

Справжні мілашкі: Дженніфер Еністон показала нове фото зі своїм песиком

Дженніфер Еністон показала нове фото зі своїм песиком

Акторка продовжує зворушувати підписників своїм ангелочком

Зірка серіалу «Друзів» Дженніфер Еністон опублікувала нову серію фото з цуценям у своєму Instagram. Саме з білим песиком на ім’я лорд Честерфільд селебріті і провела День подяки.

51-річна зірка виклала три нових знімки, на яких постала разом з білим песиком. Знаменитість показала, як підріс її домашній улюбленець.

«Ми вдячні», — підписала пост Дженніфер Еністон.

На фото Еністон була одягнена в джинси, чорний светр і чорні туфлі на підборах. З фото стає зрозуміло, що День подяки акторка святкувала у домашній атмосфері.

Фото: Getty Images

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