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Реклама як креатив: мультфільми, у яких заховані пасхалки Apple

Реклама як креатив: мультфільми, у яких заховані пасхалки Apple

Якщо ви розвиваєте свою креативність, цей матеріал буде вам у нагоді. Адже ми зібрали для вас мультфільми, де «згадується» продукція Apple: Айпад, Айфон, Аймак та інші розробки всесвітньо відомої корпорації з Купертино. Ось як потрібно ховати бренд, щоб про це говорили після перегляду відео.

«Пасхалки» – це особливий вид мистецтва, який має безліч фанатів. Нагадаємо, що цей сленговий вислів означає навмисно приховані у фільмах або комп’ютерних іграх повідомлення, картинки, предмети чи посилання до інших подій і творів.

Кіномани обожнюють шукати та розгадувати пасхалки та особливо цінують креативний продакт-плейсмент легендарних брендів. Адже додати у фільм, мультик чи серіал органічний натяк на рекламу- це вищий пілотаж.

«Звірополіс» або «Зоотрополіс»

Анімаційний комедійний мультфільм, створений Байроном Говардом і Річардом Муром, — це безумовний лідер у нашому топі. Його авторам вдалося органічно «вплести» в сюжет майже всі популярні розробки «яблучного» бренду. Тут є «варіації» на Айпад, Еарподс, Айпод та Айфон.
Наприклад, смартфон, який використовує головна героїня мультфільму кролиця Джуді Хопс, завдяки своєрідному дизайну корпусу схожий на одну з останніх новинок Apple — Айфон 12. Щоправда, логотип на його задній панелі — це не яблуко, а морквина. Припускаємо, що називається мобільний телефон iCarrot.

Реклама як креатив: мультфільми, у яких заховані пасхалки Apple

Планшети, які є у більшості головних і другорядних персонажів, мають назву iPaw. На їхньому корпусі красується чіткий відбиток лапки. Еарподс і Айпод мешканцям Зоотрополісу потрібен для прослуховування музики у сервісі, дуже схожому на Apple Music.

У відповідь на вихід «Зоотрополісу» компанія Apple свого часу випустила стильний «моркв’яний» мерч. В продажі з’явилися футболки, світшоти та навіть спортивні спідниці з принтом у вигляді різнокольорової надкушеної морквини.

«Тачки»

Помітити пасхалки в «Тачках» значно складніше. У мультфільмі немає брендових мобільних телефонів і персональних комп’ютерів. Зате є дещо інше!
Мова йде про автомобіль для перегонів, дизайн якого стилізований у кращих традиціях Apple. Айкар (саме так називається «яблучний» персонаж) — це один із суперників головного героя «Тачок» Блискавки МакКвіна. По-перше, на капоті Айкар розташовано помітний класичний логотип Apple. Це те саме надкушене яблуко, розфарбоване у сріблястий колір.

По-друге, на «крилі» автомобіля знаходиться число 84. Чому саме воно? Тому що 1984 рік — це рік релізу найпершого персонального комп’ютера Apple Macintosh.

Крім того, у другій частині трилогії «Тачки» є і пряме посилання на корпорацію Apple. Її назва фігурує у діалозі двох машинок, які беруть участь у змаганнях.

«ВОЛЛ-І»

Оскільки «ВОЛЛ-І» — це мультфільм, створений компанією Pixar, появу в ньому відсилання до продукції Apple навряд чи можна вважати несподіванкою. Чому? Тому що однією з ключових осіб в історії Pixar є Стів Джобс, який був засновником і генеральним директором «яблучної» корпорації.
Головний герой оскароносного мультфільму — робот ВОЛЛ-І, який займається звільненням планети від сміття. Саме його можна вважати першою та найголовнішою пасхалкою, адже щоразу після підзарядки він відтворює оригінальне привітання Аймак від Apple.
Ще одна пасхалка — це плеєр Айпод , який робот використовує для перегляду свого улюбленого мюзиклу «Привіт, Доллі».

Також своєрідні «привіти» від Apple можна розгледіти й у багатьох інших відомих мультфільмах. Так, наприклад, герої зворушливої анімованої пригодницької мелодрами «Таємниця Коко» використовують найперші «Макінтоші». Такі ж самі ПК фігурують і в мультику «В пошуках Дорі» від Pixar.

Ми впевнені, що зовсім скоро на екранах з’являться нові мультики, персонажі яких користуватимуться найновішими Айфон 12 та трендовими бездротовими навушниками Еарподс нового покоління.

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