Майстри нової реальності: Результати музичної премії

21 листопада відбулася церемонія нагородження першої премії незалежної музики Jäger Music Awards 2020. У цей вечір стали відомі імена майстрів нової реальності в українському музичному просторі. Цього року, враховуючи події у світі, церемонія нагородження вперше пройшла в експериментальному діджитал форматі. Організатори також представили нову логіку номінацій та адаптували їх до нових реалій.

Учасники змагалися у 4 основних номінаціях. Кожна з категорій покликана визначити головні досягнення в індустрії за 2020 рік. Серед них: «Трек року», «Відео року», «Внесок в індустрію» та «Артист року». З’явилися також і спеціальні номінації — «Ком’юніті року», «Колаба року», «Подія нової реальності» та «Соціальна ініціатива в музичній індустрії».

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Спеціально для підтримки перспективних новачків організатори премії виокремили номінацію Young Blood, яка у свою чергу розподілена на три категорії — Young Blood Jury Choice, Young Blood People’s Choice, Young Blood Jägermeister Choice. Переможця Young Blood Jury Choice визначило експертне журі премії, головний приз — зйомки відеокліпу на одну із пісень артиста. Лідера у номінації Young Blood People’s Choice обрали користувачі сайту премії, нагорода — сертифікат на 70 000 гривень на купівлю музичного обладнання. Переможця у номінації Young Blood Jägermeister Choice обрали організатори премії, призом стане — випуск вінілової платівки та організація вечірки-презентації.

– Премія Jäger Music Awards — важлива, адже локальні артисти слідкують за нею і мають бажання позмагатися за нагороду», — говорить гість та номінант на премію реп-виконавець Zbaraski — «Мені подобається, що робить команда EVE8 із онлайн-форматом. Раджу переглянути їхні актуальні роботи на Facebook. Вони відбирають цікаві локації у різних куточках України й запрошують артистів виступити там.

Онлайн-стрім церемонії нагородження не обмежився однією локацією чи навіть мегаполісом — на зв’язку із глядачами були одразу чотири міста: Київ, Харків, Дніпро та Львів. У центрі уваги — виступи хедлайнерів вечору: Recondite (live), ONUKA, Zbaraski, DZ’OB, Junket, A1ex та Pavel Plastikk.

– Це перший виступ за довгий час у “новому” музичному світі. І насправді, було досить хвилююче. Мені здається, коли виступ відбувається наживо, тебе зустрічає аудиторія оплесками і ти відчуваєш всю її енергію, то відразу розслабляєшся і просто кайфуєш від процесу. А коли ти перед камерами, то ніби без одягу, під лупою, і все настільки прискіпливо — увага до кожної ноти, семплу, фальшивого моменту. Немає відчуття взаємодії з людьми, виходить свого роду пластилінова реальність. На жаль, вона така є нині для музикантів чи організаторів виступів — ми маємо приймати умови такими, якими вони є. Головне те, що щось відбувається, премії проводять, люди їх дивляться», — коментує Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA.

Список переможців Jäger Music Awards 2020

Артист року:

Alina Pash

alyona alyona

DakhaBrakha

Трек року:

alyona alyona, Jamala — Жалі

Ragapop — гордості

The Unsleeping — PTAHA FRED

Відео року:

ONUKA — Zenit

Ragapop — Сяся

Zbaraski — Cofein

Внесок в індустрію:

Closer

Kyiv Music Days

Masterskaya

Ком’юніті року:

Closer

Kultura Zvuka

Masterskaya

Колаба року:

Alina Pash & Сергій Бабкін, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ — Різні.Рівні

alyona alyona, Jamala — Жалі

alyona alyona & KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова — Стержень

Подія нової реальності:

Вертикальний концерт. Серія

EVE8

Intercity Live

Соціальна ініціатива:

Різні.Рівні

#СтопКультурнийКарантин

EVE8

Переможці у номінації Young Blood

Young Blood Jury Choice — Kurs Valüt

Young Blood People’s Choice — InQUIET

Young Blood Jägermeister Choice — SHIP HER SON

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