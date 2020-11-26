Маша Єфросиніна, Оля Полякова, MONATIK, Юлія Саніна, Тарас Тополя і Alyosha об’єдналися в соціальній акції

Українська телеведуча Маша Єфросініна, яка з 2018 року є Почесним Послом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, зібрала українських зірок в ролику до міжнародної акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».

– Cьогодні я особисто хочу сказати, що за останні кілька років ми з вами вивели цю тему з громадської сліпоглухонімоти настільки, що можемо відчути результат: створюються організації, рухи, тему піднімає преса, будуються притулки! А, головне, жінки поступово перестають боятися визнавати, що терпіли насильство і знаходять в собі сміливість просити про допомогу, розривати цей складне і задушливе коло … – зазначила Маша Єфросиніна.

«Вийди із кола насильства» – із таким закликом звертаються Маша Єфросиніна, Оля Полякова, MONATIK, Юлія Саніна, Тарас Тополя та Аlyosha до глядачів. Соціальний ролик є першою відеороботою, яка зібрала таку кількість українських знаменитостей навколо проблеми домашнього насильства.

– На жаль, домашнє насильство досі замовчується у суспільстві. Завдяки залученню та підтримці знаменитостей, їх сміливим, помітним та потужним голосам зростає обізнаність про домашнє насильство, воно більше не буде виправданим чи знеціненим, – розповіла Представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль.

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» розпочинається 25 листопада і триватиме до 10 грудня. Відео створено UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії в рамках кампанії «Розірви коло». Більше про ініціативу дізнавайся на офіційному сайті rozirvykolo.org.

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