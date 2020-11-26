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Оце так форми! Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною для нового синглу (ВІДЕО)

Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною для нового синглу (ВІДЕО)

Селебріті показала підтягнуту фігуру публіці

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес взірвала мережу своїм оголеним фото та відео. У рамках промо свого майбутнього синглу артистка інтригує шанувальників сексуальним контентом у стилі ню.

У своєму Instasgram Дженніфер Лопес представила обкладинку свого нового синглу In The Morning. 51-річна артистка доводить, що у будь-якому віці виглядає сексуальною та звабливою. Єдиною прикрасою на тілі Джей Ло стала діамантова каблучка, яку їй подарував наречений Алекс Родрігес на заручини.

«Сюрприз! Ось офіційна обкладинка», – коротко підписала кадр Дженніфер Лопес.

Творцями неймовірно гарячих кадрів стали знамениті фотографи Мерт Алас і Маркус Пігготт.

Чекаємо на реліз нового синглу In The Morning від Дженніфер Лопес вже цієї п’ятниці.

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