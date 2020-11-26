Оце так форми! Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною для нового синглу (ВІДЕО)
Селебріті показала підтягнуту фігуру публіці
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес взірвала мережу своїм оголеним фото та відео. У рамках промо свого майбутнього синглу артистка інтригує шанувальників сексуальним контентом у стилі ню.
У своєму Instasgram Дженніфер Лопес представила обкладинку свого нового синглу In The Morning. 51-річна артистка доводить, що у будь-якому віці виглядає сексуальною та звабливою. Єдиною прикрасою на тілі Джей Ло стала діамантова каблучка, яку їй подарував наречений Алекс Родрігес на заручини.
«Сюрприз! Ось офіційна обкладинка», – коротко підписала кадр Дженніфер Лопес.
Творцями неймовірно гарячих кадрів стали знамениті фотографи Мерт Алас і Маркус Пігготт.
Чекаємо на реліз нового синглу In The Morning від Дженніфер Лопес вже цієї п’ятниці.
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