Дженніфер Лопес знялася повністю оголеною для нового синглу (ВІДЕО)

Селебріті показала підтягнуту фігуру публіці

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес взірвала мережу своїм оголеним фото та відео. У рамках промо свого майбутнього синглу артистка інтригує шанувальників сексуальним контентом у стилі ню.

У своєму Instasgram Дженніфер Лопес представила обкладинку свого нового синглу In The Morning. 51-річна артистка доводить, що у будь-якому віці виглядає сексуальною та звабливою. Єдиною прикрасою на тілі Джей Ло стала діамантова каблучка, яку їй подарував наречений Алекс Родрігес на заручини.

«Сюрприз! Ось офіційна обкладинка», – коротко підписала кадр Дженніфер Лопес.

Творцями неймовірно гарячих кадрів стали знамениті фотографи Мерт Алас і Маркус Пігготт.

Чекаємо на реліз нового синглу In The Morning від Дженніфер Лопес вже цієї п’ятниці.

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