На спеціальне замовлення: для Єлизавети II зроблять антибактеріальні рукавички
Королеву прагнуть захистити від коронавірусу
Наступного року королеві Єлизаветі II виповниться 95 років. А це означає, що монархиня потрапляє у групу ризику за віковим показником щодо COVID-19. Саме тому, щоб захистити правительку Великої Британії, для неї виготовлять спеціальні антибактеріальні рукавички.
Швейцарські розробники і дизайнер королівських рукавичок Корнелія Джеймс розроблять та відшиють для королеви Єлизавети II захисні рукавички зі спеціального матеріалу, який руйнує віруси і бактерії.
Відомо, що збираються виготовити два варіанти захисних рукавичок – з вовни та бавовни. Ззовні рукавички будуть такими ж, які зазвичай носить королева.