Для Єлизавети II зроблять антибактеріальні рукавички

Королеву прагнуть захистити від коронавірусу

Наступного року королеві Єлизаветі II виповниться 95 років. А це означає, що монархиня потрапляє у групу ризику за віковим показником щодо COVID-19. Саме тому, щоб захистити правительку Великої Британії, для неї виготовлять спеціальні антибактеріальні рукавички.

Швейцарські розробники і дизайнер королівських рукавичок Корнелія Джеймс розроблять та відшиють для королеви Єлизавети II захисні рукавички зі спеціального матеріалу, який руйнує віруси і бактерії.

Відомо, що збираються виготовити два варіанти захисних рукавичок – з вовни та бавовни. Ззовні рукавички будуть такими ж, які зазвичай носить королева.

Фото: Getty Images

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