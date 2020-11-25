Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Маленька Чубака»: Дружина MONATIKа показала їхнього домашнього улюбленця (ФОТО)

«Маленька Чубака»: Дружина MONATIKа показала їхнього домашнього улюбленця (ФОТО)

Дружина MONATIKа показала їхнього домашнього улюбленця (ФОТО)

Рік тому українські ЗМІ прогриміли новиною про поповнення у родині мультиартиста Діми Монатіка. Але виявилося, що співак разом з дружиною та синами всього лиш взяли собі песика. Шоколадного кольору крихітку породи мальтіпу назвали Мона. А вчора їй виповнилося вже один рочок!

«Нашей маленькой Мона Лизе сегодня годик этому комочку счастья, истинной подруге для наших сыновей, шкоднице, шустрику – годик! Как летит время! Всем искренне рекомендую к приобретению на радость всем», – підписала серію фото та відео Ірина Монатік.

Діма також не зміг втриматися від емоцій. А тому відповів на радісну подію у коментарях: «Обожаю нашу маленькую Чубаку!!!! Мона❤️❤️❤️»

Який же мімімішний песик!

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