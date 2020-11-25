Герцогиня Сассекська розповіла про особисту трагедію у родині

Дружина принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що втратила другу дитину у липні. Про це вона розповіла у своїй колонці для The New York Times.

Як пише Меган Маркл, усе трапилося раптово, коли вона «відчула різку судому», міняючи підгузок малюкові Арчі.

«Я опустилася на підлогу з Арчі на руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Весела мелодія різко котрастувала з моїм відчуттям, що щось не так. Я тримала в руках свого первістка, знаючи, що втрачаю другу дитину», – згадала Меган.

«Через кілька годин я лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку. Я відчула липкість його долоні і поцілувала його руки, вологі від наших сліз. Я дивилася на холодні білі стіни, мої очі потьмяніли. Я намагалася уявити, як ми зможемо зцілитися після цього. Сидячи на лікарняному ліжку і спостерігаючи за тим, як мій чоловік з розбитим серцем намагається зробити все для того, щоб зібрати шматочки мого, я усвідомила, що єдиний шлях до зцілення – це запитати іншу людину, чи в порядку він», – поділилася Маркл.

Меган Маркл вирішила поділитися своїм прикрим досвідом публічно, щоб закликати людей піклуватися одне про одного у цей непростий.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Маленька Чубака»: Дружина MONATIKа показала їхнього домашнього улюбленця (ФОТО)

Самі ниточки: Кайлі Дженнер показала фігуру у дивному бікіні (ФОТО)