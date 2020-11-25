Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНа травах: Королева Єлизавета ІІ випустила джин

На травах: Королева Єлизавета ІІ випустила джин

Королева Єлизавета ІІ випустила джин

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Королева Єлизавета II випустила джин власного виробництва. Про це повідомляє сторінка Сандрінгему в Instagram.

На карантині правителька Великої Британії зайнялася виробництвом та презентувала свій джин, настояний на травах з регіону. До нього увійшли ноти мирта і китайської хурми.

Джин від Єлизавети ІІ називається Sandringham Celebration Gin. Напій від королеви позиціонують як ідеальний подарунок до Різдва. Він був виготовлений лімітованою кількістю в графстві Норфолк. Ціна однієї пляшки складає 50 доларів.

Фото: Getty Images

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