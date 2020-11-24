The HARDKISS – Все було так: прем’єра нового кліпу!

Юлія Саніна та Валерій Бебко презентували зворушливу лав-сторі

— «Все було так» — зізнання у коханні, яке можна порівняти з вільним падінням. Безпечним і вічним — коли в одного крила за плечима, а в іншого — парашут. Їм удвох нічого боятися, вони можуть насолоджуватися цим польотом. «Пісня настільки позитивна, впевнена, що закохані люди будуть присвячувати її одне одному. У фіналі пісні я фактично зізналася у коханні своєму чоловікові та ми показали нашого сина Даню, який сам захотів знятися в цій історії, — розповідає Юлія Саніна.

Вперше за дев’ять років існування The HARDKISS Юлія та Валерій показали історію свого кохання, зняли справжню лав-сторі. Режисером кліпу став Вал Бебко.

— Лімузин у кліпі уособлює наші стосунки, у які ми «сіли» багато років тому і «їдемо». За вікном буває різна погода: і сонце, і грози. Але нам добре в цьому лімузині, нам добре удвох, — розповідає Вал. — Найчуттєвіші кадри для мене завжди — ч/б, тому ми міксували колір і ч/б, різноманітні атмосферні кадри. Здається, нам вдалося передати атмосферу любові, щастя та польоту.

Пісня «Все було так» увійде до нового альбому The HARDKISS, реліз якого заплановано на весну. А 29 травня гурт запрошує на шоу «Десять», яке відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський».

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