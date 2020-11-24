Саша Чистова зізналася, скільки заробляє на Instagram і YouTube

Про свої доходи, психологічну тиранію з боку колишнього хлопця і зміни, які зараз відбуваються у житті, дівчина розповіла в інтерв’ю для YouTube-проекту «Іспит на відвертість»

Саша Чистова – український блогер і володарка премії World Bloggers Awards-2019. Але більшість глядачів Нового каналу знають її як дівчину учасника реаліті «Топ-модель по-українськи» Сергія Стоуна. Нещодавно стало відомо, що пара розпалася. Про своє рішення Саша та Сергій повідомили в Instagram, після чого між ними спалахнула справжня інтернет-війна. Всю правду про тиранічні стосунки з Сергієм Стоуном і причини розставання з ним Саша Чистова розповіла Маші Єфросиніній в її авторському YouTube-проект «Іспит на відвертість».

Серед усього іншого, Саша та Маша обговорили тему фінансової незалежності. Колишня дівчина Сергія Стоуна розповіла, коли саме її блог став не просто розвагою, а бізнес-проектом, а також зізналася, скільки грошей він приносить їй зараз.

– Я почала сприймати свій блог – YouTube-канал – як бізнес, коли зрозуміла, що не маю потреби в роботі, не маю потреби влаштовуватися кудись, щоб заробити грошей, – поділилася Саша Чистова. – Мені всього вистачало. Одяг можна було не купувати, мені його надсилали партнери. Щоб заробити на їжу, мені достатньо було зробити всього одну рекламу на місяць. Крім того, дохід мені приносила не тільки реклама, а й перегляди. Правда, перший час (до 100 000 підписників) я не могла вивести гроші: у мене була стандартна партнерка від YouTube і з цим виникали проблеми. Пізніше мені вдалося розібратися у всьому.

Насправді, я могла взагалі не брати рекламу, мені вистачало грошей від переглядів. Заробляла на місяць близько 1000 доларів. Цього було достатньо. У мене ніколи не було потреби заробляти більше і більше. Мене не мотивують гроші, мене мотивує увага людей, визнання.

Останнім часом Саша Чистова не займається своїм YouTube-каналом, через проблемні стосунки з Сергієм Стоуном і болісне розставання у неї просто не було натхнення знімати ролики. Зараз основний дохід дівчині приносить її блог у Instagram.

– Один рекламний пост у Instagram у мене коштує 1000 доларів, публікація у Stories – 500 доларів, – зізналася Саша. – Цю ціну я ставлю, якщо мова йде просто про розміщення фото. Але якщо у мене виникає якась цікава ідея для реалізації реклами, або ми організовуємо класну професійну зйомку, або монтуємо складне відео, ціни будують зовсім іншими.

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