Чому Меттью МакКонахі не розмовляв з мамою вісім років?

Селебріті зізнався, що йому зробила найрідніша людина

Американський актор Меттью Макконахі здивував прихильників неймовірним фактом зі своєї біографії. Виявляється, що зірка не спілкувався зі своєю мамою цілих вісім років. Про це стало відомо під час ток-шоу Red Table Talk, де Меттью Макконахі та його мама Кей стали учасниками.

Причиною восьмирічної мовчанки актора та його мами стала популярність. А точніше те, що у 1996 році після виходу фільму «Час убивати» мама Макконахі стала розповсюджувати особисті факти з життя Меттью. Кінцем терпіння селебріті став момент, коли мама запросила до їхнього будинку знімальну групу одного з шоу.

– Мама влаштувала їм екскурсію: «Ось кімната сина, одного разу я застукала його тут з дівчиною в ліжку, – розповідала вона журналістам. – Ось ванна кімната: як-то я застала сина за самі знаєте яким заняттям … «Чорт забирай, мам!» – все, що я міг тоді сказати, – розповів Меттью.

Як стверджує Макконахі, Кей сподівалася на те, що син не побачить це шоу. Після цього актор не розмовляв з мамою вісім років. Але родині вдалося налагодити спілкування після тривалої перерви.

– Я відчув, що мене вже нічим не зачепити. Але з тих пір мама веде себе відмінно! – поділився актор.

Фото: Getty Images

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