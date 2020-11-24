Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСамі ниточки: Кайлі Дженнер показала фігуру у дивному бікіні (ФОТО)

Самі ниточки: Кайлі Дженнер показала фігуру у дивному бікіні (ФОТО)

Кайлі Дженнер показала фігуру у дивному бікіні (ФОТО)

Селебріті продовжує літній сезон

Американська підприємиця 23-річна Кайлі Дженнер похизувалася своїми пишними формами у маленькому бікіні та довгим волоссям. Знаменитість опублікувала нові спокусливі фото у своєму Instagram.

Кайлі Дженнер досі продовжує інтригувати підписників сміливими знімками у нових бікіні, які все більше нагадують ниточки. У своєму будинку у Каліфорнії вона приймає сонячні ванни на терасі біля басейну. Її останнє фото в купальнику просто сколихнуло підписників зірки.

Сестра Кім Кардаш’ян сфотографувалася у незвичному сірому купальнику з велюру. Екстремальні розрізи підкреслили пишні форми селебріті, а декольте відкрило груди зірки.

«Все добре», – підписала знімки Кайлі Дженнер.

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