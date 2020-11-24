Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМаленька краля: Джіджі Хадід опублікувала нове фото з донькою

Маленька краля: Джіджі Хадід опублікувала нове фото з донькою

 

Джіджі Хадід опублікувала нове фото з донькою

Селебріті продовжує пізнавати радості материнства

Американська супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно стала мамою, опублікувала нове фото новонародженої доньки від Зейна Маліка. Малечу знаменитість показала у своєму  Instagram. На знімку мама та донька у стильному леопардовому слінгу і комбінезончику позують на сімейній фермі в Пенсільванії.

«Зайнятість і втома в абсолютно новому вигляді. Але вона моя найкраща подруга, і тому вона перша отримала різдвяні прикраси», – підписала фото Джіджі Хадід.

Окрім фото з донькою, Джіджі Хадід також показала свою святкову ялинку, яку сімейство вже вбрало до Різдва. Справжнє новорічне мімімі!

Фото: Getty Images

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