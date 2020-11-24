Брат принцеси Діани прокоментував четвертий сезон серіалу Корона

Дядько принца Вільяма та принца Гаррі незадоволений, що проект сприймають доволі буквально

Після виходу четвертого сезону серіалу «Корона» глядачі дізналися більше про стосунки принца Чарльза та принцеси Діани. Але дехто забуває, що проект не ставить за мету з документальною точністю відобразити усі події та переживання членів королівської родини, а тому сприймають усе за чисту монету.

Виявилося, що цим незадоволений не лише принц Вільям, а й брат принцеси Діани – граф Чарльз Спенсер. Він переконливо радить глядачам сприймати серіал як художню вигадку, а не документальне відтворення подій.

– Найбільше мене турбує те, що люди, які дивляться серіали, подібні до цього, забувають, що це художній жанр. Деякі американці говорили мені, що вони подивилися «Корону» і начебто вивчили урок з історії. Так ось, це не так. У ньому є безліч припущень і вигадок, хіба ні? Можна спробувати спертися на факти, але епізоди між ними фактами зовсім не є, – зазначив Чарльз Спенсер в ефірі шоу Love Your Weekend with Alan Titchmarsh.

Брат леді Ді прагне постояти за честь та особисте життя своєї сестри, а також вберегти своїх племінників від нової хвилі обговорення постаті їхньої покійної матері.

– Я просто зобов’язаний захистити її в тих ситуаціях, де я можу це зробити. Вона залишила мене захищати її синів, так що я відчуваю ту довіру, яку вона мені зробила. А ще ми виросли разом. Знаєте, коли ти ростеш з ким-небудь разом, він завжди залишається для тебе тим же людиною, незалежно від того, що з ним сталося потім. Так що я відчуваю, що моє завдання – вшанувати її пам’ять, – додав Чарльз Спенсер.

Фото: Getty Images

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