Віра Брежнєва – Sestra: прем’єра кліпу та подробиці зі знімального майданчику!

Для створення відео до пісні Sestra вона залучила режисера Таню Муінне, творчий тандем з якою почався зі зйомок дуетного кліпу з Monatik’oм «Вечериночка». У новій спільній роботі з перших же кадрів вгадується почерк Таню: яскрава картинка, ефектні декорації і бездоганні героїні

Для виконання запальних танців Віра покликала не модель або актрис, а тих, з ким вона любить відриватися в реальному житті – вірних подруг і свою старшу дочку Соню, яка спеціально прилетіла на зйомки з США. Компанію співачці склали дизайнери Ханна Хмельова, Катя Сільченко та Анна Осмехіна. Приєднатися до ідеальної п’ятірці режисер запросила і фантастичну Клео – колоритну вокалістку, яка виконала уривок пісні на португальською мовою.

«Це відео – ода жіночій красі та сексуальності в різному віці та різних проявах», – зізналася співачка. Соковиті фарби, класна музика, правильний настрій – і ось ти вже розумієш, що складності можна і потрібно переживати в правильній компанії.

Пісня Sestra, що вийшла в унікальному форматі максі-синглу відразу з двома альтернативними версіями, вже підкорила слухачів, а кліп зведе з розуму будь-якого візуального гурмана: так передати сексуальний флер легкого смутку могла тільки Віра!

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