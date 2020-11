American Music Awards 2020 оголосила найкращих! Імена і фото переможців

Тейлор Свіфт забрала три нагороди та стала абсолютною чемпіонкою за кількістю статуеток за всю історію American Music Awards. Їх у неї вже 32!

В ніч на 24 листопада в США відбулася щорічна церемонія нагородження найкращих виконавців Америки – American Music Awards 2020. Незважаючи на карантин, захід відбувся офлайн. Меломанам навіть дозволили бути присутніми на червоному хіднику, звичайно ж у масках, та побачити селебріті своїми очима.

Нагадаємо, American Music Awards була започаткована ще у 19730-му році Діком Кларком для телекомпанії ABC. Переможці обираються шляхом народного голосування на офіційному сайті премії.

Отже, хто ж підкорив серця мільйонів та став дійсно суперстар у 2020?

Тейлор Свіфт отримала три статуетки як Артист року, Найкраща виконавиця у жанрі поп/рок та за Найкращий кліп – Cardigan.

The Weeknd також поніс додому три нагороди. Він став лідером у категоріях «Найкращий виконавець у жанрі соул/R&B», «Найкращий альбом» – After Hours, «Найкраща пісня» – Heartless.

Джастін Бібер не втрачає популярності. Його нагородили як Найкращого виконавця у жанрі поп/рок та відзначили колаборацію із Dan+Shay. Цей трек став і Найулюбленішою піснею.

Куди ж без світової слави гурту BTS! Вони лідери як найкращі артисти у Мережі, найкраща група у жанрі поп/рок.

Дуа Ліпа отримала статуетку за пісню Do not Start Now як Найкращу пісню у жанрі поп/рок.

Найкращою реп/ хіп-хоп стала Нікі Мінаж. А от статуетку за найкращу пісню у цьому жанрі отримала її заклята конкурентка Карді Бі за трек WAP, який виконала у колаборації з Megan Thee Stallion.

Не з пустими руками залишилася і Леді Гага. Її Electronic Dance Music (EDM) вразив фанатів, які проголосували за неї як Найкращу виконавицю.

А от суперзірка Біллі Айліш програла Twenty One Pilots в номінації «Найкращий виконавець альтернативного року».

Також наогороди отримали:

Найкращий новий виконавець, Улюблена соул/R&B виконавиця – Doja Cat

Найкращий альбом — поп-рок – Гаррі Стайлс, Fine Line

Найкращий виконавець — реп/хіп-хоп – Juice WRLD

Найкращий альбом — реп/хіп-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Найкращий артист-сучасна музика для дорослих – Jonas Brothers

Найкращий саундтрек – Birds of Prey: The Album