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Саша Чистова розповіла всю правду про стосунки із Сергієм Стоуном

Саша Чистова розповіла, чи бив її Сергій Стоун

«Він кидав мене на ліжко, сідав зверху з ногами, щоб я не могла оборонятися, і замахувався», – дівчина розповіла, як Сергій намагався її заспокоїти.

Історія любові лідера думок, блогера Саші Чистової та моделі Сергія Стоуна гаряча і сповнена підводних каменів. У соцмережах пара довгий час викладала романтичні фото і зізнавалася одне одному в коханні. Та незабаром стався скандал через зраду Сергія і розкрилися жахливі факти емоційного насилля, які оприлюднила Саша. Пара була разом три роки і на днях розійшлася. Що ж відбулося насправді? Чи піднімав Стоун руку на свою дівчину?

Саша Чистова розповіла, чи бив її Сергій Стоун

Саша наважилася дати інтерв’ю на особисту тему Маші Єфросиніній в форматі проекту «Іспит на відвертість». Вона заявила, що це перша і остання розмова про її колишні відносини, які її дуже змінили.

Історія кохання Саші та Сергія починалася, як в романтичних фільмах.

– Коли я зустрілася з Сергієм, то навіть сама не усвідомила, що він мені сподобався. Це був момент, коли всі сидять, говорять про щось, а ми дивимося одне на одного і нікого не чуємо. Ми почали спілкуватися і я зрозуміла, що він дуже амбітний та емоційний, що було зовсім не схоже на мого попереднього хлопця. Довгий час я дратувала Сергія тим, що не могла дати конкретної відповіді на питання «зустрічаємося ми чи ні». Він хотів оголосити про це публічно, щоб ми обов’язково зробили пост в соцмережах. І я все-таки зважилася почати ці відносини. У нас була нереальна хімія. Але зараз я розумію, що ми з ним кардинально різні люди. Він звик йти по головах, а я звикла просто обходити гострі кути, – поділилася Саша. – Ми були настільки несумісні, що сварилися навіть по кілька разів на день, як в італійських сім’ях, де все летить в різні боки.

Саша Чистова розповіла, чи бив її Сергій Стоун

Довгий час Саша і Сергій зустрічалися на відстані – вона жила у Львові, а він у Києві. Під час карантину пара вирішила пожити разом.

– Він постійно намагався переконати мене в тому, що ідеї, якими я горю, це неправильно. Що краще зробити по-іншому або краще взагалі не робити. Я зрозуміла, що він був єдиною людиною з мого оточення, кому постійно щось не подобалося, – розповіла дівчина. – Є такі люди, які не раді за тебе, коли тобі весело з кимось іншим. Часто я лягала спати зі сльозами, з думкою про те, що завтра стане краще. Що завтра він хоча б вибачиться і скаже, що все виправить. Були різні ситуації. Але моментів, щоб він мене бив, не було. Сергій дуже любив притискати мене до стіни, хапати за руки, щоб заспокоїти. Найбільше я нелюбила, коли він кидав мене на ліжко, сідав зверху з ногами, щоб я не могла оборонятися, замахувався на мене і плескав себе по руці. Нібито вдарив і нібито ні. Я шкодую, що в якійсь мірі дозволила йому це робити, дала зрозуміти, що я все пробачу і все буде добре.

Саша Чистова розповіла, чи бив її Сергій Стоун

Саша бачила, що з хлопцем щось відбувається, намагалася його підбадьорити, але її ідеї не сприймалися серйозно.

– Мені здається, його підкосили якісь життєві ситуації, і він знайшов порятунок в комп’ютерній грі Dota. Він проводив там весь час. Доходило до сварок, коли я хотіла з ним просто погуляти, а він пояснював мені, що у нього немає мотивації виходити на вулицю, що у нього немає мотивації навіть прокинутися. Багато хто може подумати, що я його недостатньо підтримувала. Я підтримувала його всіляко. А коли підтримка не спрацьовувала, він говорив: «Ну, значить, ти погано підтримуєш. Значить, знайди якісь інші способи підтримки. Скажи, що мені робити, куди мені йти, що знімати». І так минуло три місяці нашого спільного життя. У якийсь момент я зрозуміла, що мені це просто набридло. Карантин був останнім шансом для порятунку цих відносин. Фінальною крапкою була зрада. Я дізналася про неї через рік після того, як вона відбулася. Мені прислали його листування з колишньою дівчиною. Я почала його питати, а він сказав фразу: «Та з нею я тобі не зраджував». Я просто години три випитувала, і він розповів мені про все в деталях. У мене був такий стан, коли ти просто стоїш і не розумієш, що відбувається. Я його питала: «А якби я тобі зрадила?», а він сказав: «Ти це ти, а я це я», – продовжила Чистова.

Саша Чистова розповіла, чи бив її Сергій Стоун

Саша прийняла рішення закінчити стосунки, але історія з Сергієм «продовжилася».

– У нього було три емоції: спочатку він не вірив, потім дуже сильно сумував, а потім дуже сильно злився і говорив, що не відпустить, і ми будемо разом. Так смішно … Після нашого розставання він почав робити все, про що я його дуже довго просила. Я просила його покататися разом на скутерах, він навчився кататися на скутері. Я радила записався до психолога, він записався. Мені здається, він мало з ним працює. Те, що він пише в постах і те, що він пише мені особисто … У нас був момент в Одесі… Я хочу це розповісти, щоб він почув. Ми пішли на вечірку, і він теж туди прийшов. Я була зі своєю компанією, ми перебували в закритій зоні. Мене попередили, що він буде. Його охорона не хотіла пускати, але він зайшов під іншим ім’ям, наскільки я знаю. Був момент, коли я сиділа на дивані, а він підійшов ззаду. Я не знаю як, але я його відчула. Я дивлюся, а він дістає звідкись іграшку качечки і каже: «Дивись, що я знайшов». Я реально злякалася, це як якийсь фільм жахів. Я відійшла від нього. Пізніше спіймала його погляд. Він стояв серед натовпу з натягнутою посмішкою і знімав на телефон, як я танцювала. Мені було жахливо некомфортно. А потім я дізналася, що він перетнувся з моїм другом на тій же вечірці, пройшов повз нього і вдарив його плечем. Настільки абсурдно говорити, що все добре і ти ходиш до психолога, і робити такі вчинки. Мені не соромно зізнатися, що Сергій створив мені дуже багато комплексів. У мене з’явився невеликий страх починати нові серйозні стосунки. Не знаю, чи готова я прийняти когось у своє життя і йому довіритися.

Сподіваємося, що Саша зможе швидко відновитися від абьюзивних відносин і налагодити нове життя.

Якщо ви піддаєтеся емоційному або фізичному насильству, чи вам потрібна психологічна підтримка – зверніться в громадську організацію «Ла Страда Україна» за номером 116 123. Вам допоможуть впоратися зі складною ситуацією.

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