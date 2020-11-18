Оля Цибульська – «По барабану»: 7 неочікуваних фактів про дебютний альбом співачки

Більше 10 років Оля Цибульська йшла до того, щоб сказати «По барабану» на думку оточуючих, власні страхи та нарешті робити тільки ту музику і в тому вигляді, якому хоче сама.

За місяць до свого 35-річчя Оля Цибульська вперше випускає альбом. 13-го листопада в головної Киці українського шоу-бізнесу виходить збірник «По барабану». Цибульська схудла на 15 кілограм, змінила імідж та перестала боятися власної відвертості.

1. «По барабану» – це щоденник Олі, який вона вела більше 15 років . Всі пісні в альбомі описують різний вік Цибульської, починаючи з 18 років. Кожний вік – це етап, який прошла сама Оля та проходять багато жінок, аби з безпомічного кошеня перетворитися в дорослу вільну Кицю. Від шалених вечірок з Prosecco в 18 до розбитих сердець від «ШАLove» в 28 і зухвалого «По барабану» в 35.

2. На альбом Цибульську надихнув.. чізкейк. Серед головних джерел натхнення в роботі з альбомом Оля вказує фільм «Віккі Крістіна Барселона», музику Джорджа Бенсона, грузинську співачку SALIO, а також дитячий альбом з друкованими фотографіями, роздуми сина перед сном, збережені смс, капучіно на кокосовому молоці і навіть дзеркало.

3. Дату релізу довелося переносити чотири рази. Насправді альбом мав вийти в червні 2020 року – під іншою назвою, з зовсім іншими піснями та майже готовим відео. Спочатку в плани втрутився карантин, а коли все знову було готово до релізу – Оля зрозуміла, що в тому вигляді збірка більше не відображає її реальний стан. Півроку співачка провела в студії, записуючи новий матеріал. А в вересні, за два тижні до нової дати випуску, по дорозі на концерт, Цибульська написала новий трек. Стало очевидно, що саме він має бути синглом. Довелося знову переносити реліз, аби встигнути записати «По барабану».

4. Альбом вийде під грифом 16+ і не буде доступним в деяких країнах. Кілька пісень з альбому зовсім не відображають звичний музичний стиль Олі. Цибульська свідомо пішла на експеримент, аби бути максимально відвертою з аудиторією та передати голу емоцію. Втім, вийшло навіть надто відверто. Через «дорослий контент» в одній з пісень, альбом «По барабану» не зможуть скачати діти, а також жителі деяких країн з гострою цензурою. Наприклад, Білорусі чи країн Близького Сходу.

5. Саунд-продюсером альбому стали одразу три людини . Не дивлячись на те, що музику та слова до всіх пісень в альбомі написала сама Оля Цибульська, постпродакшном різних треків займалися одразу три професіонали. Особистий саунд-продюсер Олі – Богдан Бобров, Антон Крайнов, який створює музику для всіх артистів лейблу MOZGI Entertainment, а також Сергій Ребрик. Останній багато років працює з Костянтином Меладзе.

6. За день до здачі матеріалу в студії згоріла апаратура. Під час фінального етапу роботи над піснями, в студії згоріли професійні колонки, котрі спеціально везли з Бостона, аби записати альбом. Оля планувала доробляти та змінювати деякі треки, проте аналогів такої апаратури в країні немає, тому Цибульська прийняла це як знак. Співачка вирішила – значить альбом має побачити світ саме таким.

7. Цибульська готувала ще один дует, який не увійшов в альбом. Оля планувала додати в альбом другий дуетний трек. За словами артистки, це спільна пісня з дуже важливим чоловіком в її житті. Тим не менш, реліз перенесли на зиму, через святковий спецпроект, який готує команда. А єдиний фіт в збірці «По барабану» – пісня «Киця» в дуеті з DZIDZIO, яка вже встигла стати справжнім хітом.

В фотосесії до альбому від відомого українського арт-фотографа Марти Сирко, Оля позує в образі сміливої, зухвалої Киці: лакає молоко з винних бокалів, заграє з власним відображення в дзеркалі та навіть пробує на смак живу рибу.

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