Настя Каменських (NK)

Кар’єра: співачка, телеведуча

Дата народження: 4 травня 1987 року (33 роки)

Сімейний стан: заміжня (чоловік – Олексій Потапенко (Потап))

Настя Каменських – українська співака та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар’єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками у музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso» очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Дитинство

Анастасія Олексіївна Каменських народилася 4 травня 1987 року в Києві у творчій родині. Її мама Лідія Петрівна Каменських була співачкою Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки. А батько Олексій Йосипович Жмур працював концертним директором хору імені Григорія Верьовки. Цікаво, що Настя ніколи не носила прізвище батька, бо мама вважала його немилозвучним.

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Освіта

Каменських була старанною та зацікавленою ученицею ще з малих років. Коли дівчинці було п’ять, вона на два місяці поїхала до Франції за програмою обміну. А у шість років переїхала до Італії, де прожила сім років. Саме там Настя вивчила італійську та відвідувала школу. Закінчувала вона шкільні роки вже у Києві у печерській гімназії.

Що стосується музичної освіти, то у 15 років Настя Каменських закінчила музичну школу по класу фортепіано. Також дівчина вісім років займалася балетом.

Вищу освіту Настя Каменських здобула в Українсько-американському гуманітарному інституті, де викладання ведеться англійською мовою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Кар’єра

Кар’єра Насті Каменських у якості співачки розпочалася у 2004 році. Саме тоді вона взяла участь у фестивалі «Чорноморські ігри». А вже у 2005 році артистка отримала нагороду UBN Awards як «відкриття року» в Лондоні.

Співочу кар’єри Насті Каменських можна на два етапи: гурт «Потап и Настя» та сольний проєкт NK.

2006 – 2017 «Потап и Настя»

Більше десяти років Настя Каменських була учасницею популярного дуету «Потап и Настя». Популярність прийшла після пісні «Без любви» та кліпу «Не пара». У дуеті зі своїм чоловіком Потапом артистка випустила десятки хітових пісень та кліпів. У 2016 році Каменських та Потап заявили провели прощальний тур, а після нього заявили, що ставлять дует на паузу.

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2017 – дотепер NK

У 2017 році Настя Каменських розпочала сольну кар’єру під псевдонімом NK. Того ж року вона випустила свій перший сольний трек «#этомояночь», який сподобався шанувальнам співачки. У грудні вона презентувала акустичну збірку різдвяних пісень та фільм «Xmas with NK».

У 2018 році відбулася прем’єра пісні «Тримай». Того ж року NK почала підкорювати латиноамериканський музичний світ у прагненні отримати «Греммі». Першим іспансько-англійським треком в жанрі latin pop став «Peligroso». Він був написаний в співавторстві з продюсером Ali Alvarez від компанії Magnus Media Марка Ентоні, композитором Cris Chil, багаторазовим переможцем латиноамериканського «Греммі» Yoel Henriquez та Олексієм Потапенком. Незабаром NK відправилась у промотур до Маямі, де презентувала пісню у найпопулярніших Латиноамеринських теле- та радіопрограмах. Трек Peligroso увійшов до рейтингу кращих 25 тропічних пісень у категорії латиноамериканської музики за версією видання Billboard. 29 Березня 2019 року вийшов офіційний ремікс та кліп на пісню Peligroso від зірки реггетону De La Ghetto.

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12 жовтня 2018 року Каменських презентувала свій перший сольний альбом «No Komments» і кліп до пісні «LOMALA». Наприкінці року на церемонії M1 Music Awards артистка здобула перемогу в категоріях «Співачка року» та «Кліп року», знятий на пісню «#этомояночь».

У лютому 2019 року вийшов кліп на пісню «Попа как у Ким», який так полюбився шанувальникам співачки. Свій другий україномовний трек «Обіцяю» Настя Каменських презентувала напередодні свого весілля.

8 липня NK відкривала концерт колумбійського співака Малума під час його виступу у Палаці спорту у Києві. Того ж місяця вона виступила на музичному фестивалі «Atlas Weekend» у Києві. Наприкінці 2019 вийшов іспаномовний трек Насті Каменських «Elefante», які потрапив на перші місця світових радіостанцій.

У 2020 році NK випустила дуетні треки «Miami» (feat. Jacob Forever, Jessy Frank) та «Lollipop» (feat. Juan Magan).

Телевізійна кар’єра

Від початку кар’єри у гурті «Потап и Настя» Каменських почали запрошувати у різні телевізійні шоу. Зокрема, у 2007 вона стала однією з учасниць проєкту «Танці з зірками». У 2010 році артистку запросили у шоу «Зірка + Зірка». Того ж року вона стала телеведучою ранкової програми «Guten Morgen» на музичному каналі M1. А у 2016 році Насті Каменських запропонували роль ведучої в дитячій версії програми «Розсміши смішного. Діти». З 2017 року NK виконує роль судді та наставника вокального шоу «X-Factor».

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Особисте життя

У студентські роки Настя Каменських зустрічалася зі своїм однокурсником Володимиром Дятловим, який пізніше став бізнесменом і депутатом. Після того, як коханий Каменських перевівся в Кораблебудівний інститут, пара підтримувала стосунки на відстані. Але через деякий час вони розсталися.

Під час роботи у гурті «Потап та Настя» Настя Каменських не розголошувала подробиці свого особистого життя. В інтерв’ю вона натякала, що має коханого, але називати його ім’я не збирається. Через деякий час ЗМІ та шанувальники запідозрили Каменських у романі з колегою по гурту Потапом (Олексієм Потапенком). На той час він ще був одружений з продюсеркою Іриною Горовою. Але навіть розлучення Потапа та Горової у 2014 році не змусило Настю Каменських відкрити правду про свої стосунки.

Відкрито про своє любовне життя Настя Каменських почала говорити лише після весілля, яке відбулося навесні 2019 року. Тоді у заміському комплексі під Києвом Каменських та Потап влаштували гучні гуляння з усією шоу-бізнесовою тусовкою України. Дітей у пари поки немає.

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ТОП-5 фактів про Настю Каменських:

Окрім української, Настя Каменських говорить ще й російською, англійською, італійською та іспанською мовами. Настя Каменських веде постійну боротьбу з зайвою вагою. Вона регулярно займається спортом та правильно харчується. Колись Настя Каменських хотіла співати у «ВІА Грі». За словами співачки, вона давно мріяла про це, але так і не зважилася звернутися до продюсера тріо Костянтина Меладзе. Настя Каменських не пройшла кастинги на «Фабрику зірок». «Дробиш мене не взяв. Сказав, що я надто готова артистка: мовляв, у мене є і зовнішність, і голос, і мені вже нічого шліфувати на «Фабриці». Це такий варіант м’яко відшити. Ймовірно, він просто не бачив у мені нічого путнього», – сказала артистка в одному з інтерв’ю. Настя Каменських має грандіозні плани на свою співочу кар’єру. Найближча її мета – отримати латиноамриканську «Греммі».

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