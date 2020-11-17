Які серіали подивитися у листопаді? Порадуємо тебе чудовими новинами – класних проектів буде багато. Лови добірку крутих серіалів листопада 2020 просто зараз.

Серіали листопада 2020

Мандалорец, 2 сезон

Жанр: наукова фантастика, пригоди, космічний вестерн

Дата прем’єра: 30 жовтня

«Мандалорец» – американський серіал, знятий у жанрі космічний вестерн для стрімінгового сервісу Disney +. Сюжет розгортається у всесвіті «Зоряних воєн» – через 5 років після подій, описаних у фільмі «Повернення джедая», і за 25 років до подій, розказаних у «Пробудженні сили». Головний герой серіалу – мисливець за головами Дін Джарін з клану мандалорців – мешкає на околиці Нової республіки і переховується від влади.

Наприкінці жовтня Disney + представили другий сезон космічного вестерну «Мандалорец». Цього разу сюжет розповість про те, як головний герой допомагає своєму названому синові знайти шлях додому.

Паранормальне, 1 сезон

Жанр: жахи

Дата прем’єри: 6 листопада

«Паранормальне» – новий оригінальний хоррор-серіал від Netflix, знятий у Єгипті за мотивами романів письменника Ахмеда Халеда Тауфіка. Сюжет розповість про цинічного професора Рефаата Ізмаїла, який стикається з паранормальними явищами та досліджує їх в надії уберегти своїх близьких. Це перший проект Netflix, знятий арабською мовою.

Корона, 4 сезон

Жанр: драма, байопік

Дата прем’єри: 16 листопада

«Корона» – драматичний телесеріал 2016 року, створений на замовлення Netflix. Сценаристом проекту виступив Пітер Морган, який відомий широкій публіці за роботами над фільмами «Фрост проти Ніксона», «Королева», «Останній король Шотландії» і «Гонка».

Четвертий сезон серіалу «Корона» розповість про події 80-х років, які зіграли ключові ролі в житті королівської родини. Йдеться про весілля принца Чарльза на молодій Діані Спенсер, якій судилося завоювати народну любов, і народження двох спадкоємців – принців Вільяма і Гаррі. Крім того, проект опише взаємини з прем’єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер і складну економічну ситуацію в країні.

Бортпровідниця, 1 сезон

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 26 листопада

«Бортпровідниця» – новий американський комедійний серіал, знятий HBO Max. Одна з головних переваг цього проекту – Кейлі Куоко в головній ролі. Актриса, знайома багатьом глядачам завдяки популярному шоу «Теорія великого вибуху», перетвориться у стюардесу на ім’я Кассандра, яка потрапляє у трагікомічну ситуацію. Дівчина знайомиться у літаку з симпатичним молодим чоловіком, проводить із ним ніч, а на ранок знаходить його мертвим.

Фото: thecrownnetflix

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