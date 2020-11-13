Співак розповів, яким татом хоче стати для своїх дітей

13 листопада на YouTube-каналі Маші Єфросиніної вийшов новий випуск її авторського шоу «Іспит на відвертість». Героєм інтерв’ю став Макс Барських – відомий український поп-виконавець і продюсер. Під час бесіди з ведучою програми артист зізнався, як його кар’єра опинилася на межі закриття, розповів про суперечки з Аланом Бадоєвим і готовність створити сім’ю.

Одним із перших Макс Барських витягнув питання про те, що для нього означає бути хорошим батьком. Артист задумався на кілька секунд, після чого відповів:

– Хороший тато – це, напевно, найкращий друг із самого дитинства, який завжди з тобою, який тебе вчить чогось, виховує. Але це не моя історія. Я зобразив, якого батька хотів би мати і як буду виховувати власних дітей.

Маша Єфросиніна також запитала Макса Барських, чи готовий він до народження дітей. За словами артиста, до цього життєвого етапу він ще не дозрів, але вже не раз приміряв цю роль, роздумуючи, яким хоче бути батьком.

– Зараз у мене дуже багато роботи, і це одна з причин, чому я поки не готовий мати дітей, – зізнався Макс Барських. – Коли я дозрію для цього кроку, хочу бути присутнім у житті своєї дитини 24/7. Це дуже важливо. Я аналізую своє дитинство, свого близького оточення, а також багатьох людей, яких просто зустрічаю на своєму шляху, і розумію, що у кожного з них були проблеми з батьками. У когось мама і тато розлучені, у когось, якщо вони залишалися разом, дуже багато було насильства в сім’ї… І це сильно впливає на мозок дитини, на його подальше формування як особистості. Мені не хотілося б, щоб моя дитина отримала подібний досвід.

Більше одкровень Макса Барських дивися у новому випуску YouTube-проекту Маші Єфросиніної «Іспит»:

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