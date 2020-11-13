Продюсер, бізнесмен та бажаний холостяк зізнався про це в інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів»

Іраклі Макацарію називають ідеальним чоловіком. Він успішний, харизматичний та відомий. Справжня мрія будь-якої жінки. Ведучій Нового каналу Анні Олицькій стало цікаво, чи насправді він настільки ідеальний, чи все ж є «скелети в шафі». Тож вона запросила бізнесмена, продюсера та справжнього грузина на інтерв`ю для її YouTube-шоу «Без комплексів».

Іраклі Макацарія зізнався, що досі холостяк, тому може собі дозволити спілкуватися з кількома жінками одночасно. Та перебуваючи у серйозних стосунках, він ніколи такого не робив і не зраджував кохану.

Погляд ведучої був доволі хитрим. Чому? Вона зізналась Іраклі, що має кількох знайомих дівчат, які з ним зустрічалися, і є підозра, що одночасно.

– Це не були стабільні чи серйозні стосунки. Я цього ніколи не приховую. Перебуваю у статусі людини без стосунків і не бачу нічого ганебного, якщо зустрічаюся з однією, а через тиждень, наприклад, з іншою. Коли ти починаєш спілкуватися з дівчиною, то розумієш, як вона тебе сприймає. Думаю, що ми дорослі люди, і прекрасно це відчуваємо. Заздалегідь нічого не обговорюємо. До того ж, це не зустрічі кожного дня. До речі, я не знаю, про кого саме ти говориш, але впевнений, що ми бачилися, можливо, кілька разів.

Під кінець розмови про особисте Анна запитала Іраклі, яким він себе бачить за п’ять років.

– Я дуже сподіваюся, що сім`я буде головним досягненням, про яке зможу розповідати, та, можливо, вже показувати результат кохання. Всьому свій час.

Більше про особисте життя, кар`єру та молодість «без гальм» Іраклі Макацарія дивіться в інтерв’ю Ані Олицької на її YouTube-каналі «Без комплексів».

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