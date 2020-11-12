Чоловік пообіцяв незабаром помститися дружині

Найвідоміша пара жартівників серед селебріті – це Раян Гослінг та Блек Лайвлі. Але, схоже, що подружжя Бекхемів може скласти їм непогану конкуренцію. Адже нещодавно дизайнерка Вікторія Бекхем гарно пожартувала над луком свого чоловіка.

З нагоди Дня пам’яті полеглих Девід опублікував відео в Instagram, на якому він вдягнений у формальний костюм та чоботи з широкою халявою. Як дизайнерка, Вікторія Бекхем просто не могла не прокоментувати такий образ чоловіка. Вона опублікувала фото Девіда у сторіз та порівняла його з персонажем «Красуні і Чудовиська» Гастоном, який з’являвся в мультфільмі в схожій парі чобіт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Гастон хоче повернути своє взуття, Девід», – підколола Вікторія.

Сам Девід Бекхем не зміг залишити такий випад дружини на свою адресу. Він пообіцяв помститися їй, як тільки випаде шанс.

«Моя дружина вирішила запостити це фото, не запитавши мене і не обрізавши взуття, яку я вибрав в поспіху в останню хвилину. Помста буде солодкою, Вікторія», – заінтригував футболіст.

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