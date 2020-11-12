Розпочалися зйомки перезапуску серіалу «Пліткарка»: перші кадри нового касту

У Нью-Йорку знову активізувалася манхеттенська еліта

Фанати серіалу «Пліткарка» довгі роки чекали на продовження улюбленого проекту. І ось нарешті у Нью-Йорку стартували зйомку перезапуску. Перші фото нового касту вже з’явилися у мережі.

Однією з культових локацій у новій «Пліткарці» залишаться сходи музею «Метрополітен». Саме там зазняли новий каст, який складається з Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Таві Гевінсона, Томаса Догерті та інших акторів. Усі манхеттенські багаті дітки були одягнені у культову шкільну форму в стилі препп. Над костюмами героїв працював стиліст оригінальної «Пліткарки» Ерік Даман.

Перезапуск серіалу «Пліткарка» вийде вже у 2021 році на HBO Max.

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