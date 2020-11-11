Актор нарешті створив сторінку у соціальній мережі

Зірка франшизи про Гаррі Поттера Руперт Ґрінт зареєструвався в Instagram. Виконавець ролі Рональд Візлі опублікував перше фото в соціальній мережі аж в 32 роки. На знімку він тримає на руках 6-місячну доньку.

«Привіт, Instagram! Я запізнився всього на 10 років, але ось я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт», – підписав фото Руперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Всього за добу на виконавця ролі Рона Візлі підписалося більше 2 мільйонів підписників.

Нагадаємо, що донька Руперта Ґрінта народилася у травні цього року. Для нього та 28-річної акторки Джорджії Грум це перша дитина.

Фото: Getty Images

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