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11 листопада
Неочікувано: Хто замінить Джонні Деппа у «Фантастичних звірах»?
Творці франшизи не гаяли часу
Нещодавно стало відомо, що актора Джонні Деппа звільнили з фільму «Фантастичні звірі 3» через програш суду проти видання The Sun. Тому студії Warner Bros. довелося шукати нового виконавця ролі Ґелерта Ґріндельвальда.
Як повідомляють інсайдери видання Deadline, на заміну Джонні Деппа режисер Девід розглядає 54-річного датського актора Мадса Міккельсена. Найвідоміша його роль – Ганнібал в однойменному серіалі. Представники Warner Bros. поки не підтверджують цю інформацію.
https://www.instagram.com/p/CFSERYap9dt/
Нагадаємо, що прем’єру «Фантастичних звірів 3» перенесли на 2022 рік.
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