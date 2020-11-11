Артистки запустили Instagram-челендж в підтримку здорового бодіпозитиву і прийняття себе. Злата Огневич, Анастасія Кожевнікова, Dj NANA, KAREENA та інші відомі дівчата показали себе без ретуші в підтримку руху #myfreedomismybeauty.

Girls-бенд Freedom Jazz не зупинився на яскравій фотосесії в купальниках в одному з українських глянців. Нагадаємо, що всі фото були опубліковані без ретуші, щоб надихнути жінок любити і цінувати себе в будь-яких фізичних проявах. Хвиля любові від джазисток продовжилася в Instagram. Всі бажаючі могли опублікувати свої реальні фото з хештегом #myfreedomismybeauty і підтримати челлендж.

Учасниці ділилися знімками без обробки і історіями прийняття себе і власного тіла з усіма його особливостями: з «апельсиновою шкірою» на стегнах, розтяжками після пологів, висипаннями або шрамами на шкірі, з сивим волоссям. До челленджу приєдналися і селебрітіз. На своєму прикладі вони продемонстрували, як можна впливати на Instagram-стереотипи і нести цінності нового світу «без ретуші».

– Я повністю підтримую Freedom Jazz! Адже всі ми – богині, – сказала Злата Огнєвіч.

– Кожна з нас прекрасна не тільки в Instagram, але і вранці після пробудження, і ввечері, коли втомлені повертаємося додому після важкого робочого дня, – додала Dj NANA.

А KAREENA підсумувала:

– У кожного з нас є комплекси, нав’язані суспільством, які впливають на самооцінку і відчуття себе. Зараз я теж на шляху позбавлення від своїх «загонів», без яких мені живеться набагато вільніше.

Ви теж можете долучитися до сміливих вільних красунь, приєднавшись до челленджу #myfreedomismybeauty і показавши віртуальному світу себе справжню.

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