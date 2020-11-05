Ексклюзивно Новому каналу артисти розповіли про плани щодо розвитку сольних проектів

Тамерлан та Олена Омаргалієви нещодавно сполохали фанатів своїм творчим батлом. Нагадаємо, виконавці стали розвиватися окремо, більше того, встигли випустити сольні треки. Чи залишиться в шоубізі бренд TamerlanAlena? Відповідь на це питання – новий дуетний кліп на трек «Люба Любов».

Зйомки кліпу проходили на острові Балі ще до пандемії. Артисти впевнені, що зараз ці кадри стали ціннішими і надихнуть всіх глядачів пережити складний час.

– Ми знімали на іншому кінці планети, на неймовірному острові, спілкуючись з корінними жителями. Це було дійсно круто! Спеціально для кліпу я брав уроки катання на серфінгу. Вперше довелося ставати на дошку і підкорювати хвилі Індійського океану, – поділився Tamerlan. – Удвічі приємніше зараз переглядати ці кадри, вони дають надію на те, що незабаром ми знову зможемо літати без кордонів. Цього я всім бажаю.

– Ми не з чуток знаємо, наскільки важливо для закоханих знаходиться поруч в життєво важливих ситуаціях. Одну з таких ми показали в кліпі «Люба Любов». Наш трек для всіх, хто любить і кого люблять, знайте, що всі складнощі можна подолати, тримаючись за руки, – додала Alena.

Значить, баттл між подружжям закінчений? Артисти розповіли про це ексклюзивно читачам сайту Нового каналу:

– Наші роботи поза дуету – це ще одна можливість самореалізації. Я давно хотіла випустити свій трек як сольна співачка. Тамерлан мене підтримав і навіть став продюсером мого проекту, – розповіла Alena. – А потім він сам вирішив записати свій фит з Runstar під назвою Bardak, як ви бачите, без мене. (сміється)

Tamerlan налаштований рішучіше і зупинятися на збирається:

– Це був тільки перший раунд. Наші окремі треки були досить різноплановими, наші слухачі змогли почути кожного з нас по-новому. З основним завданням – здивувати, ми однозначно впоралися. Тепер – рухаємося далі!

Чекаємо нових експериментів від цієї креативної парочки.

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