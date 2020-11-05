MONATIK, Lida Lee і NiNO об’єдналися, щоб показати свій ритм в новому відео, режисером якого виступила Таня Муіньо.

Після успішних релізів сольних дебютних композицій Lida Lee та NiNO і роки гучних колаборацій MONATIK, всі артисти музичної корпорації об’єдналися в потужне музичне тріо «ритмоLOVE». Прем’єра візуалізується високотехнологічним інноваційним відеокліпом, режисером якого виступила Таню Муіньо, а оператором став Микита Кузьменко.

Основою нового відео став музичний хіт-бенгер від «Звучить Production» – «РитмоLOVE». Це більше, ніж музика.

– РитмоLOVE – це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм в кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуці навколо і неможливо зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об’єднує одна суперсила – одне почуття… Ритму! – коментує MONATIK нову роботу.

Цікаво, що першими новий трек почули учасниці «Супер Топ-модель по-українськи» під час зйомок четвертого випуску реаліті! MONATIK став зірковим експертом проекту і його випробування проходило саме під «РитмоLove». Як впоралися моделі та хто з учасниць Суперсезону більше всіх вразив музиканта, дивіться 9 листопада о 19:00 на Новому каналі в новому випуску «Супер Топ-модель по-українськи»

РитмоLove – це кожен з нас.

У музичному відеокліпі представлені найстильніші тренди сезону 2020-21: робо-рука, інсталяція з світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з led матеріалів, гіпнотизуючі ефекти і лазери. Сети декорацій створювалися арт-департаментом Олени Гаджилової. Стильні образи героїв відеокліпу, детально опрацьовані групою стилю Ольги Жижко, представляють різні покоління, які об’єднуються якістю ритму кожного з артистів.

– РитмоLove – це кожен з нас. Одного разу нас звела музика. Ми зловили той самий Ритм. Ритм, який став частиною кожного з нас, звук якого пробуджує кожну клітинку і якусь особливу, свою суперсилу, – впевнена Lida Lee.

Мультиартіст MONATIK, Lida Lee і NiNO в компанії своїх друзів-танцорів запропонують глядачеві трендові танцювальні напрямки, такі як шаффл, баскетбольний фристайл, брейкінг, денсхолл та хіп-хоп. Спостерігати за рухами цієї команди – справжнє естетичне задоволення. Хореографом-постановником став Денис Стульников.

– «Я отныне не прожигаю жизнь!» – ця фраза з пісні на сьогоднішній день є моїм девізом, – ділиться NiNO. – Вірю, що всім нам варто трохи відволіктися від новин і задавати настрій собі і оточуючим.

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