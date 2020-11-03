Макс Барських запускає чоловічу лінію одягу Nick Vangard

Сніжана Онопко знялася у дебютній колекції бренду одягу Макса Барських

Макс Барських представляє чоловічу лінію одягу Nick Vangard і випускає другий трек, присвячений новому дропу. У дебютній колекції Industrial Habits, створеній Максом, розвивається тема життя нічного міста: шкіряні штани, мерехтливі піджаки, смокінги з вузькими лацканами, леопардовий принт і легкі шовкові сорочки створюють образ рок-зірки. Блискучі та оксамитові тканини додають богемності та шику.

Барських зробив акценти на піджаках і куртках із суворим приталеним силуетом. Особливу увагу він приділив куртці унісекс з леопардовим принтом. У колірній палітрі присутні відтінки чорного, золотого, срібного і мідного. У колекції задіяно багато екошкіри, натурального шовку, бавовни і оксамиту. У кожної тканини своя оригінальна текстура.

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Одяг NICK VANGARD для сміливих молодих людей, які не ховаються від поганих звичок мегаполісу. Головний герой колекції Industrial Habits – це яскравий, впевнений в собі чоловік, який живе поза правилами та веде нескромний, зовсім нестриманий спосіб життя під музику Nick Vangard.

З чоловічим дропом виходить і другий сингл з майбутнього альбому під назвою Style. У ньому присутній глибокий бас, середній темп, звуки Industrial, які надають легкий агресивний характер. У зйомках концептуального кампейну взяла участь супермодель Сніжана Онопко, що стала музою дебютної колекції Industrial Habits бренду NICK VANGARD.

– Сніжана Онопко – уособлення часів богемного шику кінця 2000-х, коли яскраві і сміливі образи були невід’ємною частиною гардеробу жителів мегаполісу. Вона працювала з кращими дизайнерами, творчість яких багато в чому вплинула і на мій смак. Я дуже радий нашій співпраці. На зйомках ми просто кайфували в моменті, – коментує Макс Барських.

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Віжуал кампейну був створений незмінним режисером всіх відеоробіт артиста Аланом Бадоєвим в колаборації з Trend Pazl. Чоловіча колекція бренду NICK VANGARD з’явиться в продажу в листопаді 2020 року на сайті nickvangard.com.

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