Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ панчохах з підтяжками: Дженніфер Лопес у весільній сукні перевтілилася у Мадонну на Хеловін

У панчохах з підтяжками: Дженніфер Лопес у весільній сукні перевтілилася у Мадонну на Хеловін

Селебріті відтворила легендарний образ поп-діви

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес створила легендарний образ для себе на Хеловін. Цього року зірка вирішила повторити скандальний образ Мадонни з церемонії MTV Music Awards 1984.

Джей Ло одягнула напівпрозору весільну сукню та панчохи на підтяжках. Образ доповнили мереживні рукавички та велика кількість бу, підвісок та ланцюжків.

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Схоже, Джей Ло таки сумує, що цього року таки не вийшла заміж. Зірці довелося перенести весілля з Алексом Родрігесом через пандемію коронавірусу. Хоч десь вдягнула білу сукню цього року.

Фото: Getty Images

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