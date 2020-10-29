Яким буде фільм «Чаклунство: Спадок»: інтерв’ю з двічі володарем «Еммі» Джейсоном Блумом (ЕКСКЛЮЗИВ!)

Хелловін – магічний час, коли вся нечисть виходить поблукати цим світом. А ще це час, коли виходять круті фільми жахів. Цієї осені спеціально до Хелловіну Blumhouse Productins презентує сиквел «Чаклунство: Спадок». Фільм є продовженням культового жаху «Чаклунство» про відьом-тинейджерок, який вийшов у 1996 році.

Новий канал ексклюзивно поспілкувався з режисером та засновником Blumhouse Productions, тричі номінантом на премію «Оскар» та дворазовим володарем премії «Еммі», продюсером фільмів «Астрал», «Паранормальне явище», «Хелловін», «Щасливого дня смерті» та «Острів фантазій».

Про соціальну складову сиквелу «Чаклунство: Спадок» та справжню відьму на зйомках читай в ексклюзивному інтерв’ю з Джейсоном Блумом.

– Джейсоне, перше, що мене цікавить у зв’язку з прем’єрою жаху «Чаклунство: Спадок», – чи віриш ти в магію та чаклунство?

– Знаєш, сам я не вірю у все це. Але припускаю, що магія та чаклунство можуть існувати. Просто особисто ніколи не бачив нічого, що з цим пов’язано.

– Режисер історії походження Ендрю Флемінг також взяв участь у постановці фільму. Якою була його реакція, коли він дізнався, що буде продовження?

– Ендрю був згоден на продовження. Я не хотів нічого робити, не отримавши його схвалення. Флемінг дав нам своє благословення, дуже ціную це. Він би не погодився стати виконавчим продюсером, якби його щось не влаштовувало. Адже дуже допоміг нам під час знімального процесу.

– Оригінальний фільм «Чаклунство» (1996) та сиквел «Чаклунство: Спадок» показують відьомство у позитивному ключі. Але чи не побоювався ти, що юні дівчата після перегляду теж спробують відтворити ритуали з фільму? Звісно, щоб вони спрацювали, потрібно мати особливі сили, але раптом хтось з дівчат відкриє їх у собі.

– Якщо молоді дівчата хочуть спробувати відтворити магічні ритуали та подивитися, чи зможуть вони викликати якогось привида, я тільки за. Думаю, що це нормально. Хто знає, можливо, вони доведуть, що я неправий, і магія таки є. Може, вони зможуть знайти відьму чи привида.

– Я знаю, що під час зйомок у вас були справжня відьма та три різні окультні консультанти. Як ви їх відібрали? Ти не побоювався, що вони не допоможуть у зйомках, бо їм доведеться показати свої магічні ритуали?

– Режисерка фільму Зої Лістер-Джонс придумала цю історію з відьмами. Коли ми розробляли сценарій, у нас був надприродній паранормальний радник. Я ніколи не спілкувався з цими людьми і не боявся, що вони накладуть на мене якесь прокляття (сміється).

– У новому ковені знову чотири відьми, яких грають Кейлі Спіні, Гедеон Адлон, Лові Сімоне та Зої Лунанд. Які були вимоги до акторок, можливо, вони мали вірити в магію чи практикувати ритуали?

– Ми не висували такої вимоги, щоб дівчата вірили у відьомство, аби потрапити у фільм. Але вони мали дослідити тему та ритуали, щоб краще зрозуміти фільм. Також акторки повинні бути відкритими можливості існування чогось надприродного. Адже який тоді сенс зніматися у такому фільмі, якщо ти абсолютно не віриш у все це.

– Чи траплялося на знімальному майданчику щось паранормальне?

– Наскільки я знаю, нічого паранормального не сталося. Я небагато днів провів на зйомках. Можливо, щось і траплялося, коли мене там не було. Але точно можу сказати, що ніхто не перетворився на відьму (сміється)!

– Усі звикли, що фільми жахів достатньо легкі. А «Чаклунство: Спадок» має досить повчальну лінію про те, як підлітки мають поводитися і приймати одне одного. Тебе не турбувало, що така соціальна складова вплине на легкість сприйняття фільму?

– Думаю, що в якійсь мірі у фільмі якраз все поєднується. «Чаклунство: Спадок» можна сприймати і як легкий веселий фільм про відьомство, та водночас він ще має що сказати. Думаю, достатньо часто найцікавіші фільми жахів є кумедними та страшними, але вони, звісно, можуть дати більше. «Чаклунство: Спадок» – не просто страшний, не просто веселий. Це історія про аутсайдерів, які вступають у свої права, знаходять своїх людей і більше не почуваються нетакими. Для мене ця історія вічна, а якщо сюди додати ще й соціальні мережі, вона чіпляє навіть більше, ніж будь-коли. Зараз Instagram та інші соцмережі так тиснуть на кожного ідеальною картинкою того, як ми маємо виглядати та поводитися. Я хотів, щоб наш фільм допоміг зрозуміти, що ідеальними нас робить саме наша недосконалість. Саме це і робить «Чаклунство: Спадок» фільмом Blumhouse. Наші стрічки мають невеликий бюджет, тому єдиний спосіб зробити їх успішними – це переконливі та захоплюючі персонажі, а також багато драми. Ми переконалися, що цей фільм мав усі ці компоненти ще до початку зйомок.

– Цікаво, що вся команда «Чаклунство: Спадок» складалася з жінок. Чи не вважаєш це дискримінацією?

– Цього хотіла Зої. І я її підтримую. Так довго усім займалися чоловіки, були режисерами. Тому вважаю, що це справедливо – якийсь час знімати виключно жіночою командою. Ми можемо дозволити жінкам наздогнати чоловіків за кількістю професійного досвіду.

– Фільм «Чаклунство: Спадок» виходить саме перед Хелловіном. Що це свято значить особисто для тебе?

– Хелловін – моє улюблене свято. Я обожнював його в дитинстві. Зазвичай починали з мамою шити костюми ще в серпні. Це ще й улюблене свято моєї доньки Роксі. У мене також уже є цьогорічний костюм. Разом із донькою збираюся перевдягнутися у троля. Буде весело!

– Цей рік є чудовим прикладом того, що ми не можемо все передбачити, а планування заздалегідь не завжди працює. Та, все ж, чого слід чекати від Blumhouse далі?

– Після «Чаклунство: Спадок» ми збираємося випустити фільм «Химери» з Вінсом Воном у головній ролі. Він дуже веселий. Наступного року в нас буде багато фільмів, але найголовніше – це новий випуск франшизи «Чистка» та «Хелловін вбиває 2».

Обирай свій костюм на Хелловін, вирізай ліхтар Джека та не пропусти фільм «Чаклунство: Спадок» у кінотеатрах з 29 жовтня.

Автор: Торі Торн

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