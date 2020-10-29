Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДівчата, налітай: Бред Пітт і Ніколь Потуральскі розійшлися

Дівчата, налітай: Бред Пітт і Ніколь Потуральскі розійшлися

Голлівудський актор знову став холостяком

Про нові стосунки звабливого Бреда Пітта та Ніколь Потуральські стало відомо не так давно. А пара вже встигла розійтися. Про це повідомляє видання PageSix з посиланням на інсайдера.

«Їх стосунки не були настільки вже серйозними, як усі вважали», – зазначають джерела.

Хто саме став ініціатором розриву невідомо. Але американські медіа подейкують, що брейкап відбувся не через Бреда Пітта. Адже минулого тижня фотографи Daily Mail Ніколь Потуральські помітили в компанії свого чоловіка, 68-річного Роланда Мері.

Фото: Getty Images

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