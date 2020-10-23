Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший офіційний трейлер мюзиклу «Випускний».

Випускний: дивитись трейлер фільму

Фільм «Випускний» заснований на однойменному бродвейському мюзиклі. Він розповідає про групу театральних акторів, які провалюють своє останнє шоу. Через це їхня кар’єра опиняється на межі краху. Щоб виправити ситуацію, вони вирішують привернути до себе увагу і відправляються в маленьке містечко в штаті Індіана, щоб допомогти двом дівчатам отримати дозвіл на відвідування шкільного випускного в якості пари. Вони влаштовують найкращий випускний евер.

Мюзикл «Випускний» зібрав неймовірний зірковий каст – Меріл Стріп, Ніколь Кідман, Керрі Вашингтон, Джеймс Корден, Аріана Дебос і Джо Еллен Пеллман. Режисером став Райан Мерфі.

Прем’єра фільму «Випускний» запланована на 11 грудня на Netflix.

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