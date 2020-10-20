«Ейфорія» випустить два бонусні епізоди – дати виходу

HBO порадує фанатів серіалу спеціальними епізодами

Драматичний серіал «Ейфорія» зробить подарунок своїм прихильникам. Ще до прем’єри другого сезону, який перенесли через пандемію коронавірусу, компанія презентує дві спеціальні серії. Цю інформацію у своїх соціальних мережах підтвердили і зірки проекту – Зендая та Хантер Шафер.

Перший бонусний епізод називатиметься «Проблеми не тривають вічно». Він буде присвячений Різдву. Вийде він 6 грудня, а наступного дня його можна буде подивитися на онлайн-сервісі «Амедіатека». А ось назву та дату прем’єри другого спешлу поки не повідомляють.

Посмотреть эту публикацию в Instagram euphoria 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У спецвипусках дія розгортається після розриву Ру та Джулс на вокзалі, звідки остання виїхала, прагнучи до кращого життя у великому місті. Переживаючи емоційну травму, Ру знову впадає в залежність. У першій серії Ру відсвяткуватиме Різдво зі своєю родиною.

Прем’єра серіалу «Ейфорія» відбулася влітку 2019 року. Головну роль в серіалі виконала Зендея. За цю роль вона отримала премію «Еммі» в категорії «Краща жіноча роль в драматичному серіалі».

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