«Де би я» Сергія Бабкіна – це одна з найпопулярніших українських пісень останніх років, найбільш ротована на українських радіо, нарешті отримала візуалізацію! Сьогодні артист презентував відеокліп на свій суперхіт.

Через три роки після виходу свого доленосного синглу «Де би я» артист презентує відеокліп на нього. Він надає пісні нових змістів та значень. Новий ролик знято у стилістиці романтичного роадмуві – про свободу жити тут і зараз. Про подорож, у якій міцнішають почуття та народжується натхнення, про емоції, якими так радісно ділитися.

У новій відеороботі Сергій подорожує до захоплюючих локацій у Кам’янець-Подільському, в Хотин та Бакоту. Цим відео він зізнається в коханні не лише своїй музі та дружині, а й природі, державі і всьому найціннішому, що має у своєму житті.

«Пісня «Де би я» послужила містком з однієї моєї музичної епохи в іншу. Тоді, у 2017-му, ми так і не зняли на неї відеокліп. І ось через три роки вона дочекалася своєї візуалізації! І зараз це відео саме таке, що краще й не придумати. Переглядаючи його, я розумію, що іноді варто почекати. Ця пісня про кохану жінку, про маму, про Україну, про Бога!

Та подорож, у яку ми вирушили для зйомок відеокліпу, дозволила мені по-новому подивитися на нашу країну. Я завжди любив і захоплювався нею, відвідав багато міст України, але вся найголовніша краса – за містами, між ними, там, де природа! Був вражений місцями, які ми відвідали під час зйомок. Як же це красиво! Якби раніше подивився на фото, ніколи б не повірив, що це Україна! Я завжди був гордий своєю країною, але після цієї поїздки просто вражений тим, що побачив там, де ми побували!» – ділиться Сергій.

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