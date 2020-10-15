Відому співачку та авторку пісень Анну Добриднєву протягом декількох років переслідує неадекватний прихильник. Артистка вирішила розповісти про це публічно, коли ситуація вийшла за грані адекватності.

– Спочатку я не надавала цьому особливого значення. Просто блокувала усі повідомлення, які очевидно були неадекватними. Його характерний стиль письма я впізнавала моментально, – розповіла Анна. – Потім він почав мене відверто лякати. Коли я ставила геолокацію, він одразу ж надсилав своє місцерозташування поблизу. Ніби йшов по моїм слідам. І у мене було відчуття, що він постійно знаходиться поруч. Єдине, що я не знала, як він виглядає. Якось спіймала себе на думці, що вдивляюся з підозрою у кожного перехожого. Зрозуміла, що перетворююся у параноїка. З`явилася сильна тривога. Адже ніхто не знає, що в голові у цього шизофреніка?

Маніяк перестав бути настирним лише після того, як співачка найняла особисту охорону та почала з’являтися з нею у громадських місцях.

– Після цього повідомлення припинилися, – поділилася Анна Добриднєва. – Однак почуття постійного занепокоєння, на жаль, залишилося… Тоді я вирішила звернутися до психолога. Колеги із шоу-бізнесу порекомендували мені Олену Шершньову. З нею протягом місяця працювали над моїми страхами та прийняли рішення розповісти про це публічно.

Психолог пояснила, що Анна піддалася сталкінгу – маніакальному переслідуванню. Часто сталкерами стають одержимі фанати, які здатні на реальні злочини. Тому не можна пускати ситуацію на самотік.

– Те, що пережила Аня, за шкалою стресу можна кваліфікувати, як високу загрозу для здоров’я, – пояснила ситуацію психолог Олена Шершньова. – На щастя, вона вчасно звернулася за підтримкою. Адже скріншоти від переслідувача, які показувала Аня вказують на явний психічний розлад. Чоловік писав із різних акаунтів, під різними ніками і навіть гендерами. Однак характерна пунктуація, звернення до себе у третій особі одразу видавали його. Проте Аня дала зрозуміти, що за неї можуть заступитися. А крім того, позбулася внутрішнього страху, який головним чином заводить маніяків. Вона зробила максимум для своєї безпеки. Сподіваюся, її приклад допоможе іншим жертвам уникнути сталкінгу.

Зараз Анна продовжує активно займатися творчою діяльністю та пише нові пісні. Зовсім нещодавно співачка ощасливила прихильників прем’єрою синглу «Не відпускай», який став саундтреком до серіалу. Своїм прикладом співачка закликає у таких ситуаціях не мовчати та не соромлячись звертатися до психолога.

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