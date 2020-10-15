Які серіали подивитися у жовтні? Порадуємо тебе чудовими новинами – класних проектів буде багато. Лови добірку крутих серіалів жовтня 2020 просто зараз.

Серіали жовтня 2020

Емілі в Парижі / Emily in Paris 1 сезон

Жанр: драма, комедія

Прем’єра: 2 жовтня

У головних ролях: Лілі Коллінз, Філіппіна Леруа, Вільям Абаді, Жан-Крістоф Буве, Лукас Браво, Семюел Арнольд.

«Емілі в Парижі» – новий комедійно-драматичний веб-серіал від Netflix з Лілі Коллінз у головній ролі. Картина розповідає про американку на ім’я Емілія, яка вирушає у Париж у пошуках роботи. Дівчині доведеться зіткнутися з місцевою культурою, завести нові знайомства і зустріти кохання.

Надприродне / Supernatural 15 сезон

Жанр: жахи, фентезі, містика, пригоди, драма

Прем’єра 8 жовтня (14 серія, 15 сезон)

У головних ролях: Джаред Падалекі, Дженсен Еклс, Міша Коллінз, Марк Пеллегріно, Марк Шеппард, Олександр Калверт.

«Надприродне» – популярний американський містичний серіал, який вперше вийшов на екрани в 2005 році. Сюжет картини розповідає про пригоди двох братів Сема і Діна Вінчестерів – мисливців на монстрів. Вони подорожують Америкою на автомобілі Chevrolet Impala 1967 чорного кольору, розслідують паранормальні явища в різних населених пунктах і б’ються з породженнями зла, в тому числі, демонами і примарами.

У минулому році «Надприродне» повернулося на екрани з заключним 15-м сезоном. Однак через карантин зйомки і прем’єри нових серій були перенесені. Фінальні серії про пригоди братів Вінчестерів ми побачимо вже в жовтні і листопаді 2020.

Хелстром / Helstrom 1 сезон

Жанр: жахи, фантастика, бойовик

Прем’єра: 16 жовтня

У головних ролях: Том Остін, Сідні Леммон, Елізабет Марвел, Джун Керрі.

«Хелстром» – американський веб-серіал, знятий для сервісу Hulu. Картина розповідає про Деймона і Ану Хелстром, дітей могутнього серійного вбивці. Намагаючись розібратися у своєму походженні, головні герої подорожують світом і винищують найгірших представників людства.

Ферзевий гамбіт / The Queen’s Gambit 1 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 23 жовтня

У головних ролях: Анна Тейлор-Джой, Білл Кемп, Томас Броді-Сангстер, Маріель Хеллер, Гаррі Меллінг, Ребекка Рут.

«Ферзевий гамбіт» – американський драматичний міні-серіал від Netflix, знятий за мотивами однойменного роману Волтера Тевіс (1983). Картина розповість про Бет Хармон, сироту та геніальну шахістку. Дівчина бореться з наркотичною залежністю і в той же час намагається виконати заповітну мрію – стати найкращою шахісткою світу.

Відіграти назад / The Undoing 1 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 25 жовтня

У головних ролях: Ніколь Кідман, Г’ю Грант.

«Відіграти назад» – новий драматичний міні-серіал, який є екранізацією роману Джин Ханфф Кореліц. Картина розповідає про успішного терапевта на ім’я Грейс. Життя дівчини здавалася казкою: прекрасна дружна сім’я, успішна кар’єра і майбутня прем’єра її дебютної книги. Але раптове зникнення чоловіка руйнує плани Грейс.

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