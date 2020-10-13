Не грусти: Mountain Breeze презентували соціальний кліп мовою жестів

Зовсім нещодавно Mountain Breeze презентували свій другий альбом “9 минут”, який став першим у світі ТікТок альбомом! А днями гурт випустив кліп на пісню “Не грусти”, знятий в колаборації з єдиним в Україні шоу-балетом з вадами слуху “Без слов”.



– Під час карантину, я побачив, що ТікТок містить безліч безглуздого контенту. Після цього прийшла ідея створити альбом у форматі ТікТок. А також, вертикальні відео на кожну пісню з елементами сурдоперекладу, які покажуть більшості користувачів, що контент може бути корисним і нести добро, а також відкриє новий формат у світі музики”, – поділився соліст Олександр Біляк.

“9 минут” – це повноцінний музичний альбом, що містить 9 пісень і 9 відеокліпів, знятих у вертикальному форматі й об’єднаних однією історією. Тривалість кожної пісні та відео не перевищують однієї хвилини. Альбом “9 минут” несе в собі не тільки розважальну, але й соціальну місію.

– Коли ми дізнались, що в Україні існує такий шоу-балет, як “Без слов”, де дівчата не чують музику, але відчувають і передають її п о своєму, ми в той же момент прийняли рішення запросити їх на зйомки та стати частиною нашого ТікТок-альбому. На наш погляд, вони краще за інших зможуть передати жестами те, про що ми співаємо в наших піснях та допомогти людям з вадами слуху “почути” нашу музику, – прокоментував барабанщик гурту, Ілля Біляк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOUNTAIN BREEZE (@mbreezeofficial) 8 Окт 2020 в 1:10 PDT

Нехай всі пісні і тривають не довше однієї хвилини, гурт обіцяє незабаром зробити повні версії треків, які сподобаються їх прихильникам найбільше.

Альбом вже можна прослухати на всіх стрімінгових платформах, а відеокліпи доступні для перегляду в усіх соціальних мережах гурту.

Нагадаємо, що це другий повноцінний альбом музикантів, його саунд-продюсерами виступили самі артисти.

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