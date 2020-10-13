HBO знімуть серіал про космічну компанію Ілона Маска

Проект розповість про дітище відомого мільярдера

Телекомпанія HBO готується до зйомок серіалу космічну компанію SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Про це повідомляє видання Variety.

Сценарій серіалу базуватиметься на книзі Ешлі Венс «Ілон Маск. Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє». У ньому розкажуть про підбір команди інженерів для створення і запуску на орбіту першої ракети SpaceX. Також глядачі дізнаються усі деталі про запуск пілотованого космічного корабля Falcon, який відбувся 9 в травні 2020 року.

Сценаристом і продюсером виступить Даг Юнг, а виконавчим продюсером стане американський актор Ченнінг Татум. Серіал складатиметься з шести епізодів.

Відомо, що сам Ілон Маск поки не має жодного стосунку до серіалу. Назва проекту та дата його виходу ще невідомі.

Фото: Getty Images

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