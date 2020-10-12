У свої 19 років Анна Трінчер вже справжня суперзірка, а її аудиторія, яка пильно стежить за життям артистки в інстаграм, з легкістю могла б зрівнятися з чисельністю населення невеликого обласного центру України.

Сьогодні на YouTube-каналі співачки відбулася прем’єра її нової відеороботи на пісню «Малиновые волосы». За словами режисера Аріни Остапенко, основна концепція кліпу полягає в яскравих образах. Це насичена різнокольоровими фарбами, ненав’язлива історія, яка чіпляє, без яскраво вираженої сюжетної лінії. В першу чергу акцент зроблений на візуальної картинці і кольорі, адже молода аудиторія артистки любить те, що вони можуть приміряти на себе. Кліп витриманий в стилістиці кінця 90-х – 2000-х років, оскільки саме цей час актуально, як для молоді – покоління Z, так і для більш дорослої та усвідомленої аудиторії.

– Це мій перший кліп, в якому не буде яскраво вираженої сюжетної лінії, – розповідає Анна Трінчер. – Мені хотілося, щоб глядачі та мої шанувальники побачили мене іншою, не такою, як в попередніх відео.

Незважаючи на те, що в кожному кліпі є своя історія, ми хотіли створювати нові образи, в яких я буду відкриватися по-новому. Не те, щоб я з’явлюся з ірокезом на голові і татуюваннями по всьому тілу, немає, я буду гармонійна в своєму образі. У кліпі «Малинові волосся» акцент зроблений в першу чергу на мені, як на артиста. Спеціально для зйомок цього відео я багато тренувалася і займалася танцями, тому сподіваюся, що здивую хореографією.

У новій відеороботі співачка з’являється перед глядачами в абсолютно нових для неї образах, які повинні підкреслити її внутрішній стан.

– Мій найулюбленіший образ – це образ з двома далматинами, – поділилася співачка. – Мені дуже подобаються пір’я, стиль Блер Уолодорф (героїня серіалу «Пліткарка»), трохи Chanel і крапелька жіночого кокетства. Саме такою я себе зараз і відчуваю, і мені здається, що саме в цьому образі я виглядаю максимально гармонійно.

Зйомки відео пройшли за рекордні 6 годин, проте підготовка зайняла близько місяця. Адже спеціально для цього проекту команда шукала раритетний автомобіль «Запорожець», пофарбований в золотий колір. Також на зйомках відеокліпу були задіяні собаки породи далматин, які, за задумом режисера, доповнюють один з образів Анни.

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