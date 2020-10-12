Їй сімнадцять і вона вже на сцені. Знайомтеся з новим голосом в українському шоубізі – KAREENA. Дівчина випустила перший сингл у стилі панк-поп. Звичайно, він про стосунки.

– Вперше почувши демо треку, я відразу згадала свою історію, – розповіла дівчина. – Ти зустрічаєш людину, з якою дуже весело, супер цікаво, насичено, здається, що так буде завжди. Але, потім від передозу емоцій ти вигораєш. Ці спогади залишаються в пам’яті спалахом, але зате яким яскравим! І, можливо, назавжди.

Незабаром відбудеться реліз відео на трек, який екранізує ці вибухові почуття представниці нового музичного покоління.

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