Танцівниця Насті Каменських знялась у кліпі відомого українського рок-гурту

Зовсім скоро «БІЛА ВЕЖА» випускає новий альбом, який, попри осінь, називається «Там Де Весна», а зараз на його підтримку гурт презентує відеокліп на пісню «Не Ангел». Музиканти кажуть, що давно хотіли відзняти кліп саме на цю пісню, і ось нарешті вдалося втілити задумане в життя.

«Ми дуже хотіли відзняти кліп саме на пісню «Не Ангел», адже зараз у 2020 році, під час карантину, суспільний фокус трохи змістився з подій на сході України до глобальної боротьби із COVID-19. Проте ми вважаємо, що саме тепер потрібно нагадати усім українцям, що на сході нашої країни воюють хлопці, за якими сумують їхні кохані, їхні родини. І що наші думки, молитви та підтримка – це, в тому числі, те, що дає їм наснаги витримати пекло війни. Тримайтесь, хлопці, та повертайтеся скоріше живими та здоровими. Любов та віра – сильніші за війну», – каже лідер гурту «БІЛА ВЕЖА» І Максим Іващенко.

Пісня «Не Ангел» присвячена дуже серйозній темі, саме тому хлопці з усією відповідальністю підійшли до створення кліпу і вирішили зробити все на найвищому рівні. Вони передивилися сотні кліпів, відзнятих українськими режисерами, і зрозуміли, що більшість відео, які їм сподобалися, були відзняті відомим кліпмейкером Віктором Скуратовським.

«Я відразу зателефонував Вікторові і запропонував співпрацю. Перед тим як знімати кліп, ми зустрілися кілька разів, аби обговорити, що хочемо показати і сказати цим кліпом. Коли основна ідея була знайдена, ми ще приблизно місяць готувалися до зйомок. Віктор дуже скрупульозно підійшов до всього процесу – вибору акторів, одягу для гурту, локації, антуражу. Ми дуже задоволені результатом, оскільки хотіли відзняти кліп як невеличке кіно, яке підкреслить сенс самої пісні. Ми завжди воліємо знімати кліпи так, щоб після перегляду було відчуття наче ти переглянув цілий фільм. Ми любимо показувати історії, власне так і вийшло», – підсумовує фронтмен гурту Максим Іващенко.

Одну з головних ролей виконала танцівниця шоу-балету Насті Каменських (NK) Юлія Аладько.

Про гурт:

«БІЛА ВЕЖА» – український рок-гурт.

Наразі, у складі гурту 5 музикантів. За час свого існування гурт випустив 3 альбоми та відзняв 9 відеокліпів. За останні роки «БІЛА ВЕЖА» проїхала 3 всеукраїнських тури, відігравши близько 100 концертів у 30 містах України, у тому числі на таких фестивалях як Atlas Weekend, Бандерштат, «Схід-Рок», «Республіка» та ін.

У творчому здобутку гурту – виступ у якості суппорту легендарного гурту Uriah Heep, участь у проекті «Українська пісня» на Арені Львів, виступ на НСК «Олімпійський» на підтримку українських футболістів, а також участь у 6-му сезоні «Х-Фактор», в якому «БІЛА ВЕЖА» увійшла у Топ-5 кращих виконавців, здобувши любов та прихильність телеглядачів.

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