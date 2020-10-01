У Києві відбудеться церемонія відкриття міжнародної програми кінофестивалю «Кінолітопис»

4 жовтня в київському івент-холі PMHUB розпочинається міжнародна програма XVII Київського міжнародного кінофестивалю «Кінолітопис». У рамках вечірки-відкриття буде продемонстровано короткий метр країн Середземномор’я та серію стрічок програми Love in Life.

Усього в конкурсній програмі KIFFKinolitopys 2020 представлено 68 сучасних документальних та художніх фільмів. Серед них: стрічки режисерів із Польщі, Румунії, Чилі, Туреччини, Угорщини, Франції, Словенії, Данії, Португалії, Іспанії, Фінляндії, Нідерландів, Ізраїлю та Італії. Найкращі фільми з тих, які беруть участь у конкурсній програмі, журі визначить 11 жовтня на церемонії нагородження BEST FILM AWARDS у PMHUB.

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Окрім перегляду короткого метра, 4 жовтня на гостей заходу чекатиме музичний виступ оперної діви Мар’яни Боднар, джем-сейшен від саунд-продюсера й композитора Артура Даніеляна, імпровізації та авторські твори композиторки й піаністки Олександри Морозової. Також гості вечора зможуть переглянути роботи фотохудожниці Дарії Тіщенко-Журавель «Ефект Хамелеона» і «Тайна вечеря». Ведучою церемонії відкриття стане Марися Горобець, телеведуча, фундаторка міжнародної платформи елегантного нетворкінгу, Vision Club MGVC.

Нагадаємо, «Кінолітопис» веде свою історію з 2001 року і розпочинався як фестиваль документальних фільмів. За цей час проведено 16 фестивалів, у яких узяли участь понад тисячі документальних стрічок повного та короткого метра з 52 країн. З 2018 року «Кінолітопис» розширив свою програму, і до конкурсу були включені вже ігрові повнометражні та короткометражні фільми.

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