Трек СЕАНС ​​написаний на початку весни, незадовго до локдауна, який раптово захопив весь світ. Символічно, що Ната Жижченко і Євген Філатов поставили все на паузу трохи раніше в зв’язку з особистими подіями: Ната готувалася стати мамою. Саме тому СЕАНС ​​- мабуть, найбільш інтимний трек в дискографії ONUKA за всі шість років. На зміну соціальним меседжам (альбоми «VIDLIK» і MOZAЇKA) приходить відверта розмова про особисте – про страхи.

– СЕАНС ​​присвячений нашому синові Сашкові, написаний з думками про нього. Це сингл про боротьбу з упередженнями та стереотипами. Він про те, що я зараз на шляху до чогось більшого, на шляху до перемоги над своїми страхами. І тільки коли вдасться побороти їх, я знайду повну гармонію, – розповідає про новий треку Ната Жижченко, лідер групи ONUKA.

Кліп на трек СЕАНС ​​- поетична історія про сміливу героїню, яка не боїться дивитися в обличчя своїм страхам. Режисер цієї “історії” – Євген Філатов. Зйомки кліпу проходили на Планерній горі та у лісі поблизу села Ходосівка в Київській області. Для всієї команди вони стали випробуванням – знімальний процес тривав 25 годин! Був присутній на зйомках і син Нати і Жені, котрому на той момент був всього місяць.

– Ми знімали протягом доби, тому що було важливо показати, як день переходить у вечір, а потім в ніч – мене дуже надихає гра світла. Шлях, який долає героїня, блукаючи лісом і зустрічаючись з дивовижними істотами, символізує боротьбу з внутрішніми протиріччями і страхами, – розповідає Євген Філатов, режисер кліпу.

Над костюмами для кліпу працювала команда художниці та стиліста Лесі Патоки, на рахунку якої – багаторічна робота з ONUKA, Pianoboy, Джамала, The Maneken, Panivalkova й іншими артистами.

– У роботі над костюмами кліпу ми продовжуємо тему ресайклінгу, близьку Наті: шукаємо нестандартні варіанти використання старих речей. Багато речей для зйомок СЕАНСУ ми придбали на блошиних ринках і перетворили на справжні арт-об’єкти. Наприклад, лук зроблений зі старих лиж, а сагайдак – з тубуса для зберігання креслень, який ми декорували штучною шкірою. Не важливо, яку сировину ти використовуєш, цінні ідея та реалізація – а вийшло дуже круто. Я зберігаю лук і стріли зі зйомок кліпу і, думаю, ми з задоволенням продамо їх на який-небудь благодійної барахолці, – поділилася Леся Патока, художниця по костюмах.

Новий трек увійде до майбутнього альбому СЕАНС, в якому буде 10 композицій. Не випадково гурт випускає першим саме сингл СЕАНС: цей трек багато в чому характеризує зміни, що відбулися з Натой. Артистка немов перевідкривається себе – і повертається до витоків. Слухачі напевно помітять нову для неї – а насправді органічну для артистки, яка виросла на народній академічній музиці – вокальну подачу: вільну, з елементами народного вокалу. Акцент в новому альбомі буде на електронному звучанні. Цю концепцію продовжує і незвичайна прем’єра синглу СЕАНС: виходить одночасно оригінал і ремікс українського електронного музиканта і продюсера Koloah.

Прем’єра цього треку – привід відверто поговорити зі слухачами на важливі теми і надихнути їх на власні рефлексії про особисте. Разом з прем’єрою кліпу ONUKA ініціює флешмоб #MyСЕАНС: слухачі можуть ділитися в соціальних мережах історіями про свої страхи та їх подолання, супроводжуючи розповіді хештегом #MyСЕАНС.

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